मुंबई : जवळपास दोन दशके काळाचौकीतील एका गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांनी पुनर्विकासामार्फत स्वतःच्या हक्काचे घर मिळवण्याचे पाहिलेले स्वप्न विविध कारणांमुळे सतत लांबणीवर पडत गेल्याची उच्च न्यायालयाने नुकतीच गंभीर दखल घेतली. इरादा पत्र रद्द करण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाला आव्हान देणारी ओम शांती प्रॉपर्टीज आणि त्यांच्या भागीदारांनी केलेली याचिका फेटाळली. यामुळे या प्रकल्पातील रहिवाशांची जवळपास दोन दशकांची प्रतीक्षा संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..पुनर्विकास प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकता येणार नाही. रहिवाशांना वाजवी कालावधीत घरे हस्तांतरित करणे ही विकसकाची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचेही मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने विकसकाची याचिकी फेटाळताना स्पष्ट केले..सहलीवरुन परतताना भीषण अपघात! ५० विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या बसचा अपघात, भरधाव ट्रकच्या धडकेत ४ मुलांचा मृत्यू, अनेक जखमी.माझगाव येथील सीएस क्र. ७६१ या मालमत्तेत सणस बिल्डिंग, दोन संयुक्त इमारती, चाळ, गॅरेज आणि धार्मिक वास्तूंचा समावेश आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी महापालिकेने १० एप्रिल २००८ला ओम शांती प्रॉपर्टीजला विकास नियंत्रण नियमावलीच्या (डीसीआर) ३३ (७) अंतर्गत इरादा पत्र दिले होते..कामात दिरंगाई झाल्याने जुलै २०१८मध्ये ते रद्द करण्यात आले. त्यानंतर भरत आणि किशोर जैन यांनी २७.६८ कोटी रुपयांचे भांडवली मूल्य भरून नव्याने इरादापत्र मिळवले. प्रकल्प ९ एप्रिल २०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे हमीपत्र देऊनही विकसकाला काम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र मिळवता आले नाही. संक्रमण भाडे देण्यातही अपयश आल्याने महापालिकेने करार रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली..Kurla News: कुर्ला मारहाण प्रकरणाचे पडसाद! मदरशाला पालिकेची नोटीस; बांधकामाची तपासणी होणार.याविरोधात विकसकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. महत्त्वाची माहिती लपवल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या. दरम्यान, सोसायटीने जुना करार रद्द करून ८ सप्टेंबर २०२६ला ट्रायबेका क्रिएटर्स एलएलपीची नवीन विकसक म्हणून नियुक्ती केली..नियमावलीचा मूळ उद्देशच निष्फळ !दीर्घकाळ होणारा विलंब रहिवाशांचे हाल अधिकच वाढवतो आणि महापालिका नियमावलीच्या मूळ उद्देशालाच निष्फळ ठरवत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. अशा प्रकारचा विलंब केवळ भाडेकरू, सदनिका मालक, रहिवासी किंवा पुनर्विकास योजनेतील लाभार्थ्यांचे दुखच नव्हे, तर ज्या उद्देशाने हा कायदा किंवा नियमावली बनवली आहे, तो उद्देशही विफल ठरतो, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.