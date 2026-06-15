Mumbai Local: मध्य आणि हार्बर रेल्वे जोडली जाणार, कर्जत-कसाराहून थेट वाशी-बेलापूर गाठता येणार; लोकल कधीपासून सुरू होणार?

नवी मुंबई : मध्य रेल्वेवरील प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुकर करणाऱ्या आणि गेल्या १० वर्षांपासून रखडलेल्या बहुप्रतीक्षित कळवा-ऐरोली उन्नत (एलिव्हेटेड) रेल्वे कॉरिडॉरच्या कामाला अखेर वेग आला आहे. रेल्वे प्रशासनाने या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्याची धडक मोहीम सुरू केल्याने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे..या कॉरिडॉरचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मध्य रेल्वे आणि हार्बर रेल्वे थेट जोडली जाणार असल्यामुळे कल्याण, कर्जत आणि कसारा येथून थेट वाशी-बेलापूर लोकल सेवा उपलब्ध होणार आहे..Mumbai News: मेट्रोमुळे 'बेस्ट'ला फटका! बस थांबे तोडल्याने जाहिरातीचा महसूल बुडाला.मुंबई रेल्वे विकास मंडळाने एमयुटीपी-३ अंतर्गत कळवा-ऐरोली उन्नत (एलिव्हेटेड) रेल्वे कॉरिडॉर या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाचा समावेश केला होता. या मार्गासाठी आतापर्यंत ९५% भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. मात्र, केवळ ५% भूसंपादनाअभावी आणि अतिक्रमणामुळे हा प्रकल्प तब्बल एक दशक रखडला. या विलंबाचा मोठा फटका प्रकल्पाच्या खर्चाला बसला असून, प्रकल्पाचा खर्च तब्बल १५० कोटी रुपयांनी वाढला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात रेल्वे प्रशासन कळवा ते ऐरोली दरम्यान ३.३ किमी लांबीच्या उन्नत रेल्वे मार्गाचे थेट बांधकाम करणार आहे..गर्दीचा ताण होणार कमीसध्या कल्याण, डोंबिवली, दिवा, मुंब्रा, तसेच कर्जत आणि कसारा येथून नवी मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या प्रवाशांना ठाणे स्थानकावर उतरून लोकल बदलावी लागते. यामुळे ठाणे रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांचा प्रचंड भार वाढत आहे. सकाळ-संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी तर ठाणे रेल्वे स्थानकात जीवघेणी गर्दी होते. या गर्दीमुळे अनेक प्रवाशांना नाहक जीवही गमवावा लागला आहे. हा कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यानंतर प्रवाशांना ठाणे स्थानकात न जाता थेट नवी मुंबई गाठता येणार असल्याने ठाणे स्थानकावरील गर्दीचा ताण लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे..Mumbai News: आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या 'बेस्ट'ला पीपीपीचा आधार, तोटा भरून काढण्यासाठी प्रशासनाची नवी उपाययोजना.थेट लोकल सेवा सुरू होणारया कॉरिडॉरचे काम पूर्ण झाल्यानंतर मध्य रेल्वे आणि हार्बर रेल्वे थेट जोडली जाणार असल्यामुळे कल्याण ते वाशी/बेलापूर, कर्जत ते वाशी/बेलापूर, कसारा ते वाशी/बेलापूर या मार्गावर थेट लोकल सेवा उपलब्ध होणार आहे..प्रवाशांची मागणीमध्य रेल्वेवर दिवा, डोंबिवली, कल्याण, बदलापूर, अंबरनाथ, कर्जत आणि कसारा या भागातील प्रवाशांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यामुळे हा मार्ग लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासोबतच, गर्दीच्या वेळात लोकल फेऱ्यांची संख्या वाढवण्यात यावी, अशी मागणी आता प्रवाशांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.