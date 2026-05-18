Kalyan: क्रूरतेची सीमा गाठली! भटक्या कुत्र्यांना मारून नाल्यात फेकलं, केडीएमसीच्या कंत्राटदाराचं कृत्य

कल्याण : महिनाभरापूर्वीच कल्याणमध्ये काही इसमांनी उंदराचे औषध देऊन भटक्या कुत्र्यांना मारल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. कल्याणमधील धामटण गाव हद्दीत तीन इसमांनी जागोजागी उंदीर मारण्याचे औषध टाकून सात भटक्या कुत्र्यांना मारले होते. या प्रकरणी प्राणीप्रेमी तसेच नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात होता. कल्याणमधील भटक्या कुत्र्यांना मारण्याचे हे प्रकरण निवळले नसताना पुन्हा अशीच घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याणमध्ये पाच भटक्या कुत्र्यांना क्रूरपणे ठार मारून त्यांचे मृतदेह नाल्यात फेकून दिल्याची घटना घडली. केडीएमसीच्या खाजगी श्वान निर्बीजीकरण केंद्राचा कंत्राटदार आणि व्यवस्थापक यांनी हे संतापजनक कृत्य केल्याचे तपासात आढळून आले. सध्या या आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..नेमकं प्रकरण काय?कल्याण येथे काही दिवसांपूर्वी एका नाल्यात पाच भटक्या कुत्र्यांचे मृतदेह आढळून आले होते. या घटनेमुळे प्राणीप्रेमी आणि नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. याप्रकरणी प्राणी मित्र संघटनांनी बाजारपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी या प्रकारचा तातडीने तपास सुरू केला..दरम्यान, पोलिसांनी केलेल्या तपासात केडीएमसीच्या वतीने चालविण्यात येणाऱ्या खाजगी श्वान निर्बीजीकरण केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनीच हा अमानुष प्रकार केल्याचे समोर आले. याप्रकरणी निर्बीजीकरण केंद्र चालविणारा कंत्राटदार अमित सावंत आणि मॅनेजर उमेश राऊत यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..कल्याणमध्ये पाच भटक्या कुत्र्यांना क्रूरपणे ठार मारून त्यांचे मृतदेह नाल्यात फेकून दिल्याच्या धक्कादायक प्रकरणात अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी केडीएमसीच्या खाजगी श्वान निर्बीजीकरण केंद्राचा कंत्राटदार आणि व्यवस्थापकाविरोधात बाजारपेठ पोलिसांनी कारवाई केली आहे..केडीएमसीचा कंत्राटदार आणि व्यवस्थापकावर भटक्या कुत्र्यांना कोणतीही वैद्यकीय प्रक्रिया न करता क्रूरपणे मारून त्यांचे मृतदेह नाल्यात फेकण्यात आल्याचा आरोप आहे. या गंभीर प्रकरणात केडीएमसी प्रशासन संबंधितांवर काय कारवाई होणार, तसेच संबंधित कंत्राट रद्द होणार का, हे पाहून महत्त्वाचे असणार आहे.