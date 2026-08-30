Kalyan Accident: मद्यधुंद चालकाचा धुमाकूळ! कल्याणमध्ये टँकरच्या धडकेत 5 जखमी; दोन रिक्षांसह सात-आठ दुचाकींना धडक

कल्याण : रामबाग स्टेशन रोड परिसरात शनिवारी मद्यधुंद टँकरचालकाने धुमाकूळ घातला. या टँकरने दोन रिक्षांसह सात ते आठ दुचाकींना धडक दिली. यात पाच जण जखमी झाले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, सोनी कुमार गुल्लू असे टँकरचालकाचे नाव आहे. तो कथितरीत्या मद्यधुंद अवस्थेत पाण्याचा टैंकर चालवत होता. रामबाग क्र. ३, डॉ. आंबेडकर रोड, ताल हॉटेल ते पुष्पराज हॉटेल या मार्गावर चालकाने टैंकर बेदरकारपणे चालविल्याचा आरोप आहे..Mumbai High Court : आश्रमशाळेत 3 मुलींचा सर्पदंशाने मृत्यू अन् राज्यभर संताप! उपोषणाला बसलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी 24 तास डॉक्टर हजर ठेवा, उच्च न्यायालयाचे आदेश.प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागरिक आणि रिक्षाचालकांनी टँकरचालकाचा पाठलाग केला. टैंकर डिव्हायडरला धडकल्यानंतर नागरिकांनी चालकाला पकडले. संतप्त नागरिकांनी चालकाला चोप देत महात्मा फुले पोलिसांच्या ताब्यात दिले..या घटनेचा थरार परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद आहे. अपघातात जखमी झालेले नागरिक आणि रिक्षाचालक तक्रार देण्यासाठी महात्मा फुले पोलिस ठाण्यात दाखल झाले आहेत. त्यांच्या तक्रारीवरून टँकरचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पोलिसांकडून सीसीटीव्ही फुटेज तसेच अन्य पुराव्यांच्या आधारे तपास करण्यात येत आहे..High Court: मोठी बातमी! न्यायालयाची लिपिक टंकलेखन परीक्षा रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.