मुंबई

Kalyan Accident: मद्यधुंद चालकाचा धुमाकूळ! कल्याणमध्ये टँकरच्या धडकेत 5 जखमी; दोन रिक्षांसह सात-आठ दुचाकींना धडक

Accident News: कल्याणमध्ये एका मद्यधुंद चालकाने दोन रिक्षांसह सात-आठ दुचाकींना धडक दिली. यामध्ये पाच जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Kalyan Accident

Kalyan Accident

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कल्याण : रामबाग स्टेशन रोड परिसरात शनिवारी मद्यधुंद टँकरचालकाने धुमाकूळ घातला. या टँकरने दोन रिक्षांसह सात ते आठ दुचाकींना धडक दिली. यात पाच जण जखमी झाले आहेत.

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