Kalyan: कल्याण कोर्टाबाहेर वकील आणि मद्यधुंद पोलिसात हाणामारी, गैरवर्तन केल्याचा आरोप; नेमकं काय घडलं?

कल्याण : कल्याणमध्ये वकील आणि एका पोलिसात जबर मारहाण झाल्याची घटना घडली आहे. बाईक काढण्यावरून या दोघांमध्ये वाद निर्माण झाला असून वादाचे रूपांतर मारामारीत झाले. यावेळी पोलिसाकडून मद्यधुंद अवस्थेत गैरवर्तन झाल्याचे वकिलाकडून आरोप करण्यात आला आहे. .नेमके काय घडले?कल्याण येथे कोर्टात कोर्टामधून बाईक काढण्यावरून वकील आणि पोलिसात वाद झाला. मात्र काहीच क्षणात हा वाद वाढत गेल्यानंतर वकील आणि पोलीस यांच्यात हाणामारी झाली. पोलीस मद्यधुंद अवस्थेत असून त्यांनी गैरवर्तन केला, असा आरोप वकील प्रशिक आढांगले यांनी केला जात आहे..Mumbai Ro-Ro : रिकाम्या रो-रो फेऱ्यांवर कोट्यवधींचा बोजा; कोकणातील ‘पांढरा हत्ती’ प्रकल्प सरकारला अंगाशी.दरम्यान, याप्रकरणी वकील प्रशिक आढांगले यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. तसेच जिल्हा न्यायाधीशांनी गुन्हा दाखल करत कारवाई करण्याचे आदेश जारी केले असून पुढील तपास महात्मा फुले पोलीस करत आहेत..Accident: मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग बनला मृत्यूचा सापळा, तब्बल ४४९ जणांचा बळी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.