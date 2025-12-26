Kalyan News: धक्कादायक! १७व्या मजल्यावर क्रेन कोसळून मोठी दुर्घटना; एका मजुराचा मृत्यू, दुसरा गंभीर जखमी

ठाणे : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत बांधकामाच्या ठिकाणी अनेक अपघात होत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशातच आता कल्याण शहरात इमारत बांधकामाच्या ठिकाणी दोन मजुरांवर क्रेन कोसळून भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत एका तरुण मजुराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून दुसरा गंभीर जखमी झाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण शहरात विकास डेव्हलपर्सच्या ‘रिट्स’ इमारतीच्या सतराव्या मजल्यावर काम सुरू असताना अचानक तोल जाऊन क्रेन मजुरांच्या अंगावर कोसळली. या अपघातात अमा हुल्ला (२२) या तरुण मजुराचा जागीच मृत्यू झाला असून कौसर अलाम (२३) हा मजूर गंभीर जखमी झाला आहे..Thane Crime: मानवतेला काळीमा फासणारी घटना! ७ दिवसांचं बाळ ६ लाखांत सौदा अन्...; बालतस्करीचे भयंकर वास्तव समोर.घटनेनंतर तातडीने जखमी मजुराला उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात दाखल केले असून त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. तर मृत मजुराचा मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी रुक्मिणीबाई रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे..दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलीस घटनास्थळी दाखल होत पोलिसांकडून अपघाताचा पंचनामा करण्यात आला आहे. या दुर्घटनेनंतर मृत मजुराच्या कुटुंबीयांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर योग्य सुरक्षात्मक साधने उपलब्ध करून न देता मजुरांकडून धोकादायक काम करून घेतले जात असल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. तसेच मृत कामगाराला न्याय मिळण्यासाठी पोलिसांकडे लेखी तक्रार देत संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..Thane Politics: राजकीय संघर्षाला हिंसक वळण! श्रीरामनगर शाखेवरून शिवसेना ठाकरे-शिंदे गट आमनेसामने.सध्या पोलीस या अपघाताबाबत अधिक तपास करत आहेत. मात्र या घटनेमुळे बांधकाम क्षेत्रातील सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तसेच सातत्याने बांधकाम ठिकाणी होणारे अपघात पाहता हे सत्र थांबणार कधी? तसेच उंच इमारतींवरील काम करताना आवश्यक सुरक्षा नियमांचे पालन होते का? याबाबत प्रशासन आणि कामगार विभागाकडून चौकशी होण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.