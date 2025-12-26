मुंबई

Kalyan News: धक्कादायक! १७व्या मजल्यावर क्रेन कोसळून मोठी दुर्घटना; एका मजुराचा मृत्यू, दुसरा गंभीर जखमी

Construction Site Accident: कल्याणमध्ये सुरू असलेल्या इमारत बांधकामस्थळी सतराव्या मजल्यावर क्रेन अंगावर कोसळून भीषण अपघात झाला आहे. यामध्ये एका मजुराचा मृत्यू झाला असून दुसरा मजूर गंभीर जखमी झाला आहे.
Crane Accident at Kalyan Construction Site

Crane Accident at Kalyan Construction Site

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

ठाणे : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत बांधकामाच्या ठिकाणी अनेक अपघात होत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशातच आता कल्याण शहरात इमारत बांधकामाच्या ठिकाणी दोन मजुरांवर क्रेन कोसळून भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत एका तरुण मजुराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून दुसरा गंभीर जखमी झाला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
accident
Mumbai
Construction Field
kalyan
Construction Department
Construction materials
construction site
construction workers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com