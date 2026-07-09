Ramesh Mhatre: रमेश म्हात्रे यांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगला कोर्टाचा नकार? ‘फिजिकली हजर करा’, न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश

कल्याण : डोंबिवलीतील केडीएमसीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात महिला डॉक्टर, परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांवरील मारहाण प्रकरणातील मुख्य आरोपी तथा शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांच्या कोठडीसंदर्भातील सुनावणीत कल्याण न्यायालयाने महत्त्वाची भूमिका घेतली. प्रकृती अस्वस्थ असल्याचे कारण देत रमेश म्हात्रे यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयासमोर हजर करण्याची मागणी बचाव पक्षाने केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी मान्य करण्यास नकार देत आरोपीला प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश दिले..शास्त्रीनगर रुग्णालयात डॉक्टर, परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या मारहाणीनंतर या प्रकरणात रमेश म्हात्रे यांच्यासह इतर पाच जणांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अटकेनंतर प्रकृती अस्वस्थ झाल्याने रमेश म्हात्रे यांना उपचारासाठी ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर तेथे उपचार सुरू आहेत..KDMC: केडीएमसी रुग्णालयातील मारहाणीचे पडसाद! दोन डॉक्टरांचे राजीनामे, आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह.दरम्यान, पोलीस कोठडीची मुदत संपत असल्याने त्यांना न्यायालयासमोर हजर करणे आवश्यक होते. मात्र, प्रकृतीच्या कारणास्तव प्रत्यक्ष न्यायालयात आणणे शक्य नसल्याचा दावा करत बचाव पक्षाचे वकील अॅड. अजित पथकी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. रमेश म्हात्रे यांचे वय ७३ वर्षे असून त्यांची प्रकृती प्रवासास अनुकूल नसल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला..यावर न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग तथा सरन्यायाधीश के. एस. कातकडे यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली. आरोपीला प्रत्यक्ष न्यायालयासमोर हजर केल्याशिवाय त्याच्या कोठडीबाबत कोणताही आदेश दिला जाणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे पोलिसांना आरोपीला न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर करण्याचे निर्देश देण्यात आले..न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे आता पुढील प्रक्रिया ठाणे सिव्हिल रुग्णालयातील वैद्यकीय अहवालावर अवलंबून राहणार आहे. वैद्यकीय अधिकारी रमेश म्हात्रे यांना न्यायालयात नेण्यासाठी सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र देतात का, याकडे लक्ष लागले आहे. त्यानंतर पोलिस त्यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर करणार की अन्य कायदेशीर पर्यायांचा अवलंब केला जाणार, हे स्पष्ट होईल..Ramesh Mhatre: अटक होताच रमेश म्हात्रेंची प्रकृती बिघडली; रुग्णालयात दाखल, कोर्टातील हजेरीवर सस्पेन्स.डॉक्टरांवरील मारहाण प्रकरणामुळे राज्यभरात संतापाची लाट उसळली असून विविध डॉक्टर संघटना, वैद्यकीय कर्मचारी आणि सामाजिक संघटनांनी आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन प्रक्रियेतील प्रत्येक घडामोडीकडे वैद्यकीय क्षेत्रासह नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.