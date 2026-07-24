कल्याण : कल्याण रेल्वे स्थानकासमोरील महाराष्ट्र लॉजमध्ये बेरोजगारीला कंटाळून भाऊ बहिणीने हाताची नस कापून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना गुरुवारी घडली. या प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, सुनील बेलशेकर (५६) आणि पद्मजा बेलशेकर (५३) अशी जखमी भाऊ-बहिणीची नावे आहेत..भाऊ-बहीण दोघेही बेरोजगारअसून, कामधंदा नसल्याने नैराश्यातून त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. ते आसनगाव येथून कल्याणमध्ये आले होते. महाराष्ट्र लॉजमध्ये त्यांनी हाताची नस कापून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत दोघांना उपचारासाठी कळवा येथील छत्रपती रुग्णालयात दाखल केले..Mumbai Rain: पालघरमध्ये पावसाचा हाहाकार! पूरस्थितीमुळे २ जणांचा मृत्यू, तर २४४ जणांची सुटका; बचावकार्य सुरू .डोंबिवलीत दोन तरुणांचा बुडून मृत्यूडोंबिवलीजवळील दावडी येथील खदान परिसरात पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू झाला. संतोष मौर्या (वय २९) आणि भीमेश्वर उर्फ सुंदर भंडारी (२४) अशी मृत तरुणांची नावे असून, मानपाडा पोलिसांनी याप्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे..Mumbai Police: पोलिसाकडून महिला आंदोलकासोबत गैरवर्तन? विरोधकांचा आरोप, व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांचे स्पष्टीकरण .डोंबिवलीजवळील दावडी खदान परिसरात दोघेही तरुण मंगळवारी (ता. २१) दुपारी भोजनासाठी गेले होते. जेवणानंतर ते पोहण्यासाठी खदानीत उतरले. मुसळधार पावसामुळे तलाव तुडुंब भरला होता. पोहत असताना खोल पाणी तसेच भोवऱ्याचा अंदाज न आल्याने बुडाले. घटनेची माहिती मिळताच गावकरी, पोलिस आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. बचाव पथकाने शोधमोहीम राबवून दोघांना बाहेर काढून महापालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात दाखल केले; मात्र डॉक्टरांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.