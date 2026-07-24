मुंबई

Kalyan Crime: लॉजमध्ये भावा-बहि‍णीचं भयंकर पाऊल, खोली उघडताच समोर रक्ताचा सडा अन्...; कल्याणमध्ये काय घडलं?

Crime News: कल्याणमध्ये धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. लॉजमध्ये भाऊ-बहीणीने बेरोजगारीला कंटाळून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना घडली आहे.
Crime

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ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कल्याण : कल्याण रेल्वे स्थानकासमोरील महाराष्ट्र लॉजमध्ये बेरोजगारीला कंटाळून भाऊ बहिणीने हाताची नस कापून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची घटना गुरुवारी घडली. या प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, सुनील बेलशेकर (५६) आणि पद्मजा बेलशेकर (५३) अशी जखमी भाऊ-बहिणीची नावे आहेत.

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