Kalyan Crime : कल्याणमध्ये अल्पवयीन मुलीवर ८ जणांचा सामूहिक अत्याचार; नातेवाईकाने मित्रांना बोलावले अन्...

Summary कल्याणमध्ये नर्सिंग शिकणाऱ्या अल्पवयीन मुलीवर ८ जणांनी वेळोवेळी सामूहिक अत्याचार केला, त्यात नातेवाईकाचाही समावेश आहे.गर्भधारणा झाल्यानंतर धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, पोलिसांनी ८ पैकी ७ आरोपींना अटक केली आहे.न्यायालयीन सुनावणीत आरोपींच्या वकिलांनी मुलीच्या वयाबाबत शंका उपस्थित केली असून पुढील चौकशी सुरू आहे..कल्याणमध्ये अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचाराची संतापजनक घटना समोर आली आहे. तब्बल आठ जणांनी वेळोवळी पीडित मुलीवर लैंगिक अत्याचार केले. यातील एक आरोपी हा मुलीचा नातेवाईक असल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी सर्व आरोपींच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरु केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार कल्याणमधील ही अल्ववयीन मुलगी नर्सिंगचे शिक्षण घेत आहे. पीडितेचा नातेवाईकाने तुला सोशल मीडियावर बॉयफ्रेंड देतो असे सांगून त्यांच्या मित्रांकडून वांरवार सामूहिक अत्याचार घडवला. जेव्हा मुलगी गर्भवती राहिली तेव्हा हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. .यामुळे पीडितेच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला. मुलीच्या वडिलांनी कल्याणमधील महात्मा फुले पोलीस ठाण्यात आरोपींच्या विरोधात सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. पोलिसांनीही तात्काळ कारवाई करत ८ पैकी ७ जणांना पोलिसांनी अटक केली. एका आरोपीचा शोध सुरु आहे. .Thane News: कल्याण एपीएमसीत बेकायदेशीर नोकर भरती, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल! .मुलीच्या वयाबाबत आरोपींच्या वकिलांना शंकाया आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता ३० सप्टेंबर पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. सुनावणी दरम्यान आरोपींच्या वकिलांनी पीडित मुलीच्या वयाबाबत शंका उपस्थित केली आहे. मुलीच्या वयाची चौकशी करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. .FAQsप्रश्न: ही घटना कोठे घडली? उत्तर: ही घटना कल्याण, महाराष्ट्रात घडली.प्रश्न: आरोपी किती जण आहेत? उत्तर: या प्रकरणात एकूण ८ आरोपी असून त्यापैकी ७ जणांना अटक झाली आहे.प्रश्न: हा प्रकार कसा उघडकीस आला? उत्तर: पीडित मुलगी गर्भवती राहिल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.प्रश्न: आरोपींमध्ये कोणाचा समावेश आहे? उत्तर: आरोपींपैकी एक हा पीडित मुलीचा नातेवाईक आहे.प्रश्न: सध्या आरोपींवर कोणती कारवाई झाली आहे? उत्तर: आरोपींना न्यायालयात हजर करून ३० सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.