धक्कादायक! तरूणाने 6 अल्पवयीन मुलींना घरात जबरदस्तीने डांबून ठेवले, मारहाण आणि शिवीगाळही केली; अखेर एकीने...

डोंबिवली : कल्याण पूर्वेतील कोळसेवाडी परिसरात सहा अल्पवयीन मुलींना एका घरात जबरदस्तीने डांबून ठेवल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. यातील दोन मुलींनी घरातून स्वतःची सुटका करून आपले घर गाठल्यानंतर कुटुंबीयांनी कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. याप्रकरणी पोलिसांनी चेतन माने (वय २३) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यात बुधवारी मध्यरात्री १५ वर्षीय मुलगी आपल्या कुटुंबासह हजर झाली. तिने दिलेल्या तक्रारीनुसार, चेतन माने याने या पीडित मुलीला १० ऑगस्टपासून त्याच्या घरात कोंडून ठेवले होते. तिच्यासोबत आणखी पाच मुलीही तेथे होत्या. पीडित मुलीला आई-वडिलांची आठवण येत असल्याने तिने मला घरी जायचे आहे, असे चेतनला सांगितले. त्यावर चेतनने पीडित मुलीला मारहाण आणि शिवीगाळ केली..Central Railway: कोकणकरांसाठी आनंदवार्ता! मुंबई-मडगावदरम्यान गणपती विशेष गाड्या; कुठून, कधी धावणार ट्रेन?.मंगळवारी (ता. २५) सकाळी ६ वाजता पीडित मुलीच्या मैत्रिणीने चेतनच्या घराच्या खिडकीतून उडी मारून तेथून पळ काढत आपले घर गाठले, तर पीडित मुलीने बुधवारी (ता. २६) सायंकाळी चेतन घरात नसताना तेथून पळ काढत मैत्रिणीचे घर गाठले. मैत्रिणीच्या वडिलांना सगळा प्रकार सांगितला..कोळसेवाडी पोलिसांनी या घटनेचा तपास करीत पीडित मुलीचा जबाब नोंदवत चेतनच्या विरोधात गुन्हा दाखल करीत त्याला अटक केली. तसेच इतर पीडित मुलींचे जबाबदेखील नोंदवण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. चेतन माने याच्याविरोधात यापूर्वीही विविध पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांकडून मिळाली. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे..Mumbai News: सी लिंकला 'तारीख पे तारीख'! 'वांद्रे-वर्सोवा'साठी चार टप्प्यांत १,४२१ दिवसांची मुदतवाढ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.