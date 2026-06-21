Crime: घरातून आरडाओरडा; शेजारच्यांनी दरवाजा उघडताच सर्वत्र रक्त दिसलं, ६० वर्षीय २ व्यक्तींचं अल्पवयीन मुलीसोबत भयंकर कृत्य

डोंबिवली : कल्याण पूर्वेत एका 15 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात पोक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दोघा ज्येष्ठ नागरिकांना पोलिसांनी अटक केली आहे. .पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कल्याण पूर्व येथील कोळसेवाडी पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत रविवारी ही घटना घडली आहे. एका घरातून अल्पवयीन मुलीचा आरडाओरडा ऐकू येत असल्याने आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांनी घरात जाऊन पाहिलं तर घरभर रक्त पसरलेलं त्यांना दिसले. तेथील लोकांनी याबाबत तात्काळ कोळसेवाडी पोलिसांना माहिती दिली..Mumbai Water Supply: मॉन्सून कोकणातच खोळंबला! मुंबईवर पाणीटंचाईचे संकट, पाऊस कधी बरसणार? मोठी अपडेट समोर.पोलीसांनी घटनास्थळी धाव घेत अख्तर मणियार (वय ६०) आणि सलीम शेख (वय ६२) या दोघांना ताब्यात घेतले आहे. मणियार हा एपीएमसी मार्केटमध्ये चहा विक्रीचा व्यवसाय करत असून, सलीम हा रिक्षाचालक आहे. सदर पिडीत मुलगी ही गरीब घरातील असल्याची माहिती समोर आलो आहे. पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत. कल्याणमध्ये या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटत आहेत..कल्याण पूर्वेच्या आमदार सुलभा गायकवाड यांना घटनेची माहिती मिळताच कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात भेट देऊन सहाय्यक पोलीस आयुक्त अशोक होनमाने यांच्याशी चर्चा केली. या प्रकरणातील आरोपींवर पोस्कोसह संबंधित कायद्यांन्वये कठोर कारवाई करून त्यांना जास्तीत जास्त शिक्षा व्हावी, तसेच प्रकरणाचा सक्षमपणे पाठपुरावा करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली..अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार हा संपूर्ण समाजावरील कलंक असून अशा नराधमांना कोणतीही दया दाखवू नये. पीडितेला तातडीने न्याय मिळावा आणि भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात याव्यात," असे मत त्यांनी व्यक्त केले..शिवसेना ठाकरे गटाचे युवा सेना शहर अधिकारी तथा प्रवक्ते ॲड. नीरज कुमार म्हणाले, "कल्याण पूर्व येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेली अत्याचाराची घटना अत्यंत संतापजनक आहे. या घटनेचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून सरकारने याबाबत ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. या प्रकरणातील आरोपींना जलदगती न्यायालयामार्फत कठोर शिक्षा देऊन पीडितेला तातडीने न्याय द्यावा, अशी आमची मागणी आहे.".Ulhasnagar: फूड सेफ्टीचा बोजवारा! चायनीज सेंटरचा घाणेरडा प्रकार; मंच्युरियनमध्ये पालीचं पिल्लू, तरुणीची प्रकृती बिघडली.शिवसेना शिंदे गटाचे नगरसेवक महेश गायकवाड यांनी देखील पोलिसांची भेट घेत असे कृत्य करणाऱ्या आरोपीना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी केली. कल्याण पूर्व येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेली अत्याचाराची घटना अत्यंत संतापजनक आणि मानवतेला काळिमा फासणारी आहे. अशा नाराधमांना भर चौकात मारलं पाहिजे असा संताप व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.