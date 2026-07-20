Crime: प्रियकराला ठार मारून तुकडे केले, पुरावे मिटवण्यासाठी मृतदेह भिजत ठेवला, पण 'त्या' एका व्हाईस मेलने...; कल्याणमध्ये काय घडलं?

कल्याण : ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथे धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका प्रेयसीने तिच्या प्रियकराची हत्या करून मृतदेह २४ तास पाण्यात ठेवल्याची थरारक घटना घडली आहे. सध्या पोलीस या घटनेचा कडक तपास करत असून या घटनेमुळे कल्याणमध्ये एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण येथे मलंग रोड येथील नीलकंठ सोसायटीमध्ये ही खळबळजनक घटना घडली आहे. तरुणीने प्रियकराचा हत्या करून पुरावे मिटवण्यासाठी तरुणाचा मृतदेह बंद फ्लॅटमध्ये २४ तास पाण्यात ठेवला. मात्र मृतदेहाचा संपूर्ण परिसरात दुर्गंधी पसरत असल्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना संशय आला. त्यामुळे नागरिकांनी याबाबतची माहिती तातडीने मानपाडा पोलिसांना दिली..Mumbai News: पोलीस कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत, शालार्थ आयडीप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले.दरम्यान, मानपाडा पोलीस घटनास्थळी दाखल होताच त्यांनी बंद फ्लॅटचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. यावेळी पोलिसांना एका गोणीत मानवी मृतदेहाचे तुकडे भरून ठेवल्याचे आढळून आले. ही हत्या तरुणाच्या प्रेयसीने केल्याचा संशय पोलिसांना आहे. सध्या पोलिसांनी मृतदेह वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवून आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. त्याचबरोबर या घटनेप्रकरणी अधिक तपास सुरु असल्याची माहिती आहे..नेमके प्रकरण काय?कल्याण मलंग रॉड येथे नीलकंठ सोसायटीत एका बंद फ्लॅटमध्ये मृतदेह आढळून आल्याचे समोर आले. या प्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या तपासात आरोपीने सदर व्यक्तीच्या डोक्यात धारदार शस्त्राने वार करत त्याची निर्घृण हत्या केली. त्यांनतर हत्येचे पुरावे मिटवण्यासाठी मृतदेहाचे तुकडे करून ते गोणीत भरले. तसेच ती गोणी बाथरूममध्ये ठेऊन नळ चालू करून आरोपी महिला घटनास्थळावरून फरार झाली..Mumbai Rain: आनंदवार्ता! बारवी धरणात ५३ टक्के पाणीसाठा; मुंबईतील ७ धरणात किती साठा? आकडेवारी समोर .आरोपी महिलेने हत्या करून घटनास्थळावरून फरार होत थेट कोलकाताच्या दिशेने पळ काढला. यावेळी आरोपी महिलेने घरमालकाला एक व्हॉइसमेल पाठवला. ज्यामध्ये तिने म्हटले होते की, "बाथरूमचा नळ चालू आहे आणि तिथे एक मृतदेह पडलेला आहे." हा व्हॉइसमेल ऐकून घरमालकाने तात्काळ पोलिसांशी संपर्क साधून हे प्रकरण उघडकीस आणले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.