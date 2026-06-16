मुंबई

Kalyan Crime: कल्याण पूर्वेत धक्कादायक प्रकार! किरकोळ कारणावरून वाद, संतापलेल्या पतीने पत्नीला मारहाण करून घेतला जीव

Kalyan Crime News: कल्याणमध्ये धक्कादायक घटना घडली आहे. कुटुंबातील किरकोळ वादाचे रूपांतर मारहाणीत झाल्याने एका विवाहित महिलेचा मृत्यू झाला आहे.
Kalyan Crime

Kalyan Crime

ESakal

Mansi Khambe
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कल्याण : कल्याणमध्ये एका कुटुंबातील किरकोळ वादाचे रूपांतर मारहाणीत झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेत एका विवाहित महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून या प्रकरणी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.

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