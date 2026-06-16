Kalyan Crime: कल्याण पूर्वेत धक्कादायक प्रकार! किरकोळ कारणावरून वाद, संतापलेल्या पतीने पत्नीला मारहाण करून घेतला जीव

कल्याण : कल्याणमध्ये एका कुटुंबातील किरकोळ वादाचे रूपांतर मारहाणीत झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेत एका विवाहित महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून या प्रकरणी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे..नेमकं प्रकरण काय?कल्याणमधील मलंग रोड येथे शंभर फुटी रोड परिसरात ही घटना घडली आहे. किरकोळ कौटुंबिक वादातून झालेल्या मारहाणीत एका विवाहित महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. मुबीन खान आणि त्यांची पत्नी आयशाबानो यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून किरकोळ कारणांवरून वाद सुरू होते. १० जून रोजी या दोघांमध्ये पुन्हा वाद झाला. मात्र या वादाच्या रागात मुबीन खान याने पत्नी आयशाबानो हिला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली..Mumbai Water Supply: मुंबईकरांवर जलसंकटाचे सावट! पाणीकपातीत वाढ होणार, पालिकेचा मोठा निर्णय; कधीपासून आणि का?.तथापि, या मारहाणीत आयशाबानो गंभीर जखमी झाल्याने तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. परंतु उपचारादरम्यान तिची प्रकृती खालावली असता आयशाबानोचा मृत्यू झाला. या धक्कादायक घटनेनंतर आयशाबानोच्या बहिणीने कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात धाव घेत मुबीन खान विरोधात तक्रार दाखल केली..या प्रकरणी कोळसेवाडी पोलिसांनी तक्रारीच्या आधारे मुबीन खान विरोधात हत्या प्रकरणी गुन्हा नोंदवत अटक केली आहे. तसेच पत्नीला मारहाण करून तिच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा आरोप त्याच्यावर करण्यात आला असून या प्रकरणाचा अधिक तपास सुरु असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..Mumbai Local News: यंदा रेल्वे रुळावर पाणी साचणार नाही, महापालिकेचा मोठा प्लॅन तयार; नेमकी योजना काय?.हुंड्यासाठी विवाहितेचे टक्कल, पतीसह चौघांवर गुन्हा दाखलकल्याणमधील वालधुनी परिसरात संतापजनक घटना घडल्याचे समोर आले. हुंड्यासाठी सासरच्या मंडळींनी विवाहितेचे जबरदस्तीने टक्कल केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. सासरच्या छळाला कंटाळून पीडित महिलेने सासरच्या तावडीतून स्वतःची सुटका करून माहेरी आश्रय घेतला. सध्या पीडितेवर उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचार सुरू तिची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती आहे. तसेच या प्रकरणी पीडितेने तक्रार दाखल केली असून पती समीर अन्सारी नणंद हिना अन्सारी, सासू शहनाज अन्सारी आणि सासूची मोठी बहीण यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.