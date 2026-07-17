Kalyan: दोन महिन्यांपूर्वी कारागृहातून सुटला, मैत्रिणीसोबत बोलत असताना अघटित घडलं; 5 जणांकडून तरुणाची खुलेआम हत्या, कल्याणमध्ये खळबळ

कल्याण : ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण पूर्व येथे धक्कादायक घटना घडली आहे. एका तरुणावर अचानक धारदार शस्त्राने सपासप वार करत त्याची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. जुन्या वैमनस्यातून हल्ल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण पूर्व येथे अडवली-ढोकली परिसरात गुरुवार (ता. १६) रोजी रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. अर्जुन कालपांडे असे या घटनेतील मृत तरुणाचे नाव आहे. अर्जुन हा आपल्या मैत्रिणीसोबत बोलत उभा असताना अविनाश झा, बॉम्बे गौरव आणि अन्य दोन ते तीन व्यक्ती घटनास्थळी आहे. त्यांनतर त्यांनी अचानक तरुणावर धारदार शस्त्राने वार करत हत्या केली..गणेश मूर्ती विसर्जनावरून पुन्हा वाद! उंच 'पीओपी' मूर्तींचे जलस्त्रोतांत विसर्जन नको, राज्य सरकारच्या निर्णयावर हायकोर्टाचे खडेबोल .घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी या प्रकरणी घटनेची दखल घेण्यास सुरुवात केली. मानपाडा पोलीस ठाण्याचे पथक आरोपींचा शोध घेत असून पुढील तपास सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वीच अर्जुन हा कारागृहातून सुटून आला होता. जुन्या वैमनस्यातून ही हत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी दिला आहे..Sakal Impact: केईएम रुग्णालयाची प्रतिमा पुन्हा डागाळली! नर्सिंग महाविद्यालयातील जेवणात अळी, कॅन्टीन बंद करण्याची एफडीएची नोटीस.शस्त्राने १२-१३ वारहल्ल्यादरम्यान आरोपींनी धारदार शस्त्राने अर्जुनवर तब्बल १२-१३ वार केले. या हल्ल्यात अर्जुन गंभीर जखमी झाला. घटनेननंतर तरुणाला उपचारासाठी तातडीने नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचार सुरू होण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तसेच या हल्ल्यात अर्जुनसोबत असलेल्या मैत्रिणीवरही वार करण्यात आले असून तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..दोन महिन्यांपूर्वीच जामिनावर बाहेर आला अर्जुन कालपांडे उर्फ ‘पेंद्या भाई’ यावर कल्याणमधील १०० फूट रोड परिसरातील चौकात झालेल्या संदीप राठोड हत्या प्रकरणात सहभाग असल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात अर्जुन दोन महिन्यांपूर्वी जामिनावर बाहेर आला होता. मात्र या जुन्या हत्याकांडाचा बदला घेण्यासाठी अर्जुनची हत्या करण्यात आली, असा अंदाज लावण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.