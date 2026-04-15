सायबर फसवणुकीचा नवा फंडा, दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याची भीती दाखवून महिलेला घातला 73 लाखाचा गंडा

पहलगाम हल्ल्यातील दहशतवादी संबंध असल्याची भीती दाखवून एका वृद्ध महिलेकडून तब्बल ७३ लाख ३० हजार रुपये उकळल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. ही घटना कल्याण येथे घडली असून, स्वतःला तपास यंत्रणेचे अधिकारी असल्याचे सांगत आरोपींनी महिलेची फसवणूक केली आहे. रोहिणी चंद्रकांत कुलकर्णी (८२) असे या महिलेचे नाव असून त्या कल्याण पश्चिमेतील सिंडिकेट परिसरात राहत असल्याची माहिती आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ६ ते १० एप्रिल २०२६ दरम्यान हा संपूर्ण प्रकार घडला. ६ एप्रिल रोजी महिलेला विजय खन्ना नावाच्या व्यक्तीचा फोन आला. त्याने स्वतःला तपास अधिकारी असल्याचे सांगत, पहलगाम हल्ल्यात सहभागी असलेल्या एका पाकिस्तानी दहशतवाद्याकडे त्यांचा मोबाईल क्रमांक सापडल्याचा दावा केला..या गोष्टीमुळे महिला घाबरली. त्यानंतर आरोपीने सतत संपर्कात राहण्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकला. तसेच, पैसे सुरक्षित ठेवण्याच्या नावाखाली काही रक्कम दुसऱ्या खात्यात जमा करण्यास सांगितले. विश्वास बसावा म्हणून विविध बँक खात्यांची माहितीही महिलेला पाठवण्यात आली. भीतीच्या वातावरणात महिलेनं ६ ते १० एप्रिल दरम्यान थेट बँक व्यवहार आणि ऑनलाईन माध्यमातून एकूण ७३ लाख ३० हजार रुपये संबंधित खात्यांमध्ये जमा केले..दरम्यान, आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी ही माहिती कुटुंबीयांना दिली. यानंतर कल्याण येथील महात्मा फुले चौक पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली. पोलिसांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती दिली आहे.