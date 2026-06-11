मुंबई

Video: डीसीपींनी गुंडाला धो-धो धुतला! कल्याणच्या ‘सिंघम’ची धडक कारवाई; व्हिडीओ व्हायरल

Video of DCP Atul Zhende Warning Gangsters Goes Viral Following Shooting in Atmaram Nagar: कल्याण पूर्वेतील आत्मारामनगर परिसरात वाढत्या गुंडगिरीला आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी धडक कारवाई सुरू केली आहे.
Kalyan Singham Action

Kalyan Singham Action

esakal

शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डोंबिवलीः कल्याण पूर्वेतील आत्मारामनगर परिसरात वाहनाला कट लागण्याच्या किरकोळ कारणावरून दोन गुंडांच्या गटांमध्ये झालेला वाद थेट गोळीबारापर्यंत पोहोचला. या घटनेत एका निष्पाप नागरिकाला गोळी लागून तो गंभीर जखमी झाला. घटनेनंतर कल्याणचे डीसीपी अतुल झेंडे यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत आरोपींना ताब्यात घेत कठोर कारवाई केली. गुंडांना चोप देतानाचा त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, वाढत्या गुंडगिरीविरोधात पोलिसांनी दाखवलेल्या आक्रमक भूमिकेचे नागरिकांकडून स्वागत केले जात आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
Mumbai
Action
kalyan