Video: डीसीपींनी गुंडाला धो-धो धुतला! कल्याणच्या ‘सिंघम’ची धडक कारवाई; व्हिडीओ व्हायरल

डोंबिवलीः कल्याण पूर्वेतील आत्मारामनगर परिसरात वाहनाला कट लागण्याच्या किरकोळ कारणावरून दोन गुंडांच्या गटांमध्ये झालेला वाद थेट गोळीबारापर्यंत पोहोचला. या घटनेत एका निष्पाप नागरिकाला गोळी लागून तो गंभीर जखमी झाला. घटनेनंतर कल्याणचे डीसीपी अतुल झेंडे यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत आरोपींना ताब्यात घेत कठोर कारवाई केली. गुंडांना चोप देतानाचा त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, वाढत्या गुंडगिरीविरोधात पोलिसांनी दाखवलेल्या आक्रमक भूमिकेचे नागरिकांकडून स्वागत केले जात आहे..कल्याण पूर्वेतील आत्मारामनगर परिसरात वाढत्या गुंडगिरीला आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी धडक कारवाई सुरू केली आहे. बुधवारी रात्री दोन गुंडांच्या गटांमध्ये झालेल्या वादानंतर झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेने परिसर हादरला. या घटनेत एका निष्पाप नागरिकाला गोळी लागून तो गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Congress NCP Merger: काँग्रेसकडून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला विलीनीकरणाचा प्रस्ताव?, तीन आमदार भाजपच्या वाटेवर?.मिळालेल्या माहितीनुसार, आत्मारामनगर परिसरात काही दिवसांपासून गुंडांची दहशत वाढली होती. व्यापाऱ्यांकडून खंडणी मागणे, नागरिकांना त्रास देणे तसेच रात्रीच्या वेळी नशेखोरांकडून महिलांची छेडछाड केल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत होत्या. यापूर्वीही पोलिसांनी या परिसरात कारवाई केली होती. मात्र बुधवारी रात्री किरकोळ कारणावरून दोन गट आमनेसामने आले. वाहनाला कट लागल्याच्या कारणावरून सुरू झालेला वाद पुढे गोळीबारापर्यंत पोहोचला..गिग वर्कर्ससाठी मोठी खुशखबर! नवीन e-Shram पोर्टल झालं सुरू; २१ जूनपर्यंतच करता येणार नोंदणी, पाहा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस.घटनेची माहिती मिळताच कल्याण परिमंडळाचे पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) अतुल झेंडे तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत संबंधित आरोपींना ताब्यात घेतले. या कारवाईदरम्यान डीसीपी झेंडे यांनी आरोपींना चांगलेच धारेवर धरल्याचा आणि त्यांच्यावर कठोर भूमिका घेतल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे..या व्हिडिओला नागरिकांकडून मोठा प्रतिसाद मिळत असून, गुंडगिरीविरोधात पोलिसांनी घेतलेल्या कठोर भूमिकेचे अनेकांनी स्वागत केले आहे. "परिसर गुंडामुक्त आणि भयमुक्त ठेवणे, तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देणे हा पोलिसांचा उद्देश आहे," असा संदेश या कारवाईतून दिला जात असल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. दरम्यान, गोळीबार प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून संबंधित आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.