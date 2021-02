कल्याण : दिवसेंदिवस इंधन दरवाढीने सर्वसामान्य नागरिकांचे खिसे खाली होत असताना आता इंधन दरवाढीने केडीएमटीचे टायर पंक्‍चर झाल्याचं पाहायला मिळतंय. इंधन खर्च आणि उपन्न याचा ताळमेळ घालणं म्हणजे केडीएमटी प्रशासनासाठी डोके दुःखी झालीये. यात नागरिकांना सुविधा मिळत नसल्याने आता केडीएमटी बंद करा अशी मागणी नागरिक आणि प्रवासी संघटनेकडून होत आहे. कल्याण डोंबिवली मनपा परिवहन उपक्रमाच्या ताब्यात दोनशेपेक्षा अधिक बसेस आहेत. मात्र नादुरुस्त बसेस संख्या वाढत असल्याने जवळपास प्रतिदिन सरासरी 60 बसेस रस्त्यावर धावतात. मात्र त्याही बसेस शेवटच्या स्टॉप पर्यंत जातील की नाही याचा भरोसा नसल्याने प्रवासी केडीएमटी बस कडून दूर जातायत. अशात इंधन दरवाढीने केडीएमटी प्रशासनाला घाम फुटला असुन त्यात उपन्न नसल्याने इंधन खरेदीसाठी पैसा आणायचा कुठून असा प्रश्न पडला आहे. मोठी बातमी : अखेर पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी सोडलं मौन सध्या पालिकेच्या ताफ्यात अनेक वाहन असल्याने त्या खर्चामधून केडीएमटीचा इंधन खर्च भागवला जातोय. मात्र असं किती दिवस चालणार, एकीकडे बस मधून प्रवासी मिळत नाही, तर केडीएमटी बंद करा नाहीतर बस मधून मोफत प्रवास करण्यास मुभा द्या अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश तेलवणे यांनी केली आहे. केडीएमटी उपन्न आणि इंधन खर्च जानेवारी 2020 महिन्यात सरासरी प्रतिदिन 58 बसेस रस्त्यावर धावल्या यात उपन्न 1 कोटी 11 लाख 35 हजार 815.00 रुपये तर डिझेल खर्च 66 लाख 06 हजार 213.44 रुपये .

फेब्रुवारी 2020 महिन्यात सरासरी प्रतिदिन 57 बसेस धावल्या यात उपन्न 1 कोटी 01 लाख 09 हजार 602.00 रुपये तर डिझेल खर्च 56 लाख 12 हजार 128.47 रुपये झाला .

मार्च 2020 महिन्यात लॉक डाऊन सुरू झाल्याने , सरासरी 38 बसेस धावल्या यात उपन्न 5986950.00 तर डिझेल खर्च 36,33,209.86 रुपये

एप्रिल 2020 अत्यावश्‍यक सेवेत कर्मचारी वर्गाला सेवा देण्यासाठी सरासरी प्रतिदिन 11 बसेस धावल्या यात उपन्न 75 हजार 343 रुपये तर डिझेल खर्च 6 लाख 36 हजार 669.69 रुपये

मे 2020 महिन्यात सरासरी प्रतिदिन 18 बसेस धावल्या यात उपन्न 64 हजार 850 रुपये डिझेल खर्च 10 लाख 22 हजार 521.63 रुपये .

जून महिन्यात लॉक डाऊन राज्य शासनाने शिथिल करत सर्व सामान्य नागरिकांना प्रवास मुभा दिल्याने सरासरी प्रतिदिन 28 बसेस धावल्या यात उपन्न 39 हजार 0204 तर डिझेल खर्च 15 लाख 54 हजार 870.94 रुपये

जुलै महिन्यात प्रतिदिन सरासरी 24 बसेस धावल्या यात उपन्न 4 लाख 24 हजार 416 तर डिझेल खर्च 12 लाख 72 हजार 481.26 रुपये

ऑगस्ट महिन्यात प्रतिदिन सरासरी 30 बसेस धावल्या यात उपन्न 12 लाख 26 हजार 657 तर डिझेल खर्च 21 लाख 07 हजार 621.45 रुपये

सप्टेंबर 2020 महिन्यात प्रतिदिन 37 बसेस धावल्या यात उपन्न 23 लाख 20 हजार 552 तर डिझेल खर्च 25 लाख 37 हजार 753.61 रुपये

ऑक्‍टोबर 2020 महिन्यात प्रतिदिन 38 बसेस धावल्या यात उपन्न 32 लाख 12 हजार 835 तर डिझेल खर्च 29 लाख 60 हजार 965.50 रुपये

नोव्हेंबर महिन्यात 2020 प्रतिदिन 38 बसेस धावल्या यात उपन्न 43 लक्ष 75 हजार 410 रुपये तर डिझेल खर्च 32 लाख 34 हजार 112.19 रुपये

डिसेंबर 2020 महिन्यात प्रतिदिन 38 बसेस धावल्या यात उपन्न 49 हजार 44 हजार 837 तर यात डिझेल खर्च 36 लाख 32 हजार 111.97 रुपये

जानेवारी 2021 महिन्यात प्रतिदिन 44 बसेस धावल्या यात उपन्न 63 लाख 58 हजार 402 रुपये तर डिझेल खर्च 45 लाख 26 हजार 743.39 रुपये

इंधन दरवाढीने निश्‍चित फटका बसला आहे, यावर तोडगा काढण्यासाठी बसेसमध्ये CNG सिस्टम बसविण्यासाठी प्रयन्त सुरू असल्याची माहिती केडीएमटी व्यवस्थापक मिलिंद धाट यांनी दिली

