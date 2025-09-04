मुंबई

Water Supply Cut: ठाणे जिल्ह्यात ६ तास पाणी पुरवठा बंद, कधी आणि कुठे?

Kalyan Dombivli Municipality: कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या मोहिली जलशुद्धीकरण केंद्र येथे देखभाल दुरुस्तीचे काम करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहराचा पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या मोहिली जलशुद्धीकरण केंद्र येथे देखभाल दुरुस्तीचे काम करण्यात येणार असल्याने मंगळवारी कल्याण डोंबिवली शहराचा पाणी पुरवठा बंद ठेवण्यात येणार आहे. सकाळी १० ते सायंकाळी ४ या वेळेत या दोन्ही शहरांचा पाणी पुरवठा बंद राहणार असल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे.

