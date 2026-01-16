KDMC Election Result 2026: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत कोणाची सत्ता? विजयी उमेदवारांची यादी समोर

Kalyan-Dombivli Election Result: राज्यभरात महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मतमोजणी पार पडत आहे. २०१७ नंतर आता २०२६मध्ये ही निवडणूक प्रक्रिया होत असल्यामुळे संपूर्ण राज्याचं लक्ष निवडणूक निकालाकडे लागले आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत अनेक नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. या निवडणुकीत महायुतीला बहुमत मिळत असल्याचं चित्र आहे. .कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2025-26 साठी एकूण ७,१७,१०७ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे. मतदानाच्या प्राप्त आकडेवारीनुसार, एकूण ५२.११% टक्के मतदान झाले असल्याची माहिती निवडणूक विभागाचे उपआयुक्त समीर भुमकर यांनी दिली..कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या एकूण ३० प्रभागांमध्ये (प्रभाग क्र.२४ बिनविरोध असल्यामुळे) एकूण १,५४८ मतदान केंद्रावर मतदान प्रक्रिया पार पडली. या ३० प्रभागांमध्ये ७,२०,६७५ पुरूष, ६,५४८७२ महिला आणि ५५२ इतर असे एकूण १३,७६,०९९ मतदार होते. त्यापैकी ३,८३,५२४ पुरूष , ३,३३,४८० स्त्री आणि १०३ इतर असे एकूण ७,१७,१०७ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला..कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील विजयी उमेदवारांची यादी :प्रभाग क्रमांक १३पॅनल अविजयी - शिवसेना ठाकरे गट- कीर्ती ढोणे - ८८४१शिवसेना शिंदे गट- महादेव रायभोळे- ८११७नोटा- ११४३पॅनल बविजयी - भाजपा - पूजा गायकवाड - १०,०२९शिवसेना ठाकरे गट - संध्या तरे - ९२२८नोटा - ९३५पॅनल कविजयी - भाजप - सरोज राय - ९९४६शिवसेना ठाकरे गट- श्वेता पांडे - ८४१९नोटा- १०२७पॅनल डविजयी - शिवसेना ठाकरे गट- मधुर म्हात्रे - १०,७४३भाजप- विक्रम तरे - ९०३२नोटा- ५५२.BMC Election Result : मुंबईत ठाकरे बंधुंची मुसंडी, महायुतीला कडवी झुंज; पहिल्या दीड तासात कशी आहे स्थिती?.प्रभाग क्रमांक २१ पॅनल अमनसे प्रल्हाद म्हात्रे२१ ब भाजपडॉ.रविना राहुल म्हात्रे२१ क शिवसेना शिंदे गट रेखा म्हात्रे विजयीप्रभाग क्रमांक 22पॅनल अविजयी - मनसे - संदेश पाटील - 18546 मतंभाजपा - प्रकाश भोईर - 9600 मतंनोटा - 579 मतंपॅनल बविजयी - मनसे - डॉ. रसिका संदेश पाटील - 15169 मतंभाजपा - अश्विनी म्हात्रे - 9702 मतंनोटा - 557 मतंपॅनल कविजयी - शिवसेना शिंदे गट - कविता म्हात्रे - 15804 मतंशिवसेना ठाकरे गट - ट्विंकल भोईर - 11770 मतंनोटा - 1486 मतंपॅनल डविजयी - शिवसेना शिंदे गट - विकास म्हात्रे - 15891 मतंशिवसेना ठाकरे गट - योगेंद्र भोईर - 10732 मतंनोटा - 1484 मतं.BMC Result: बीएमसीमध्ये मोठा राजकीय उलटफेर! पहिला निकाल काँग्रेसच्या बाजूने; विजयी झालेला 'तो' उमेदवार नेमका कोण?.प्रभाग क्रमांक 23पॅनल बविजयी - भाजपा - रसिका कृष्णा पाटील - 11192अपक्ष - संगीता मुकेश पाटील - 2274नोटा - 1883अ, क, ड मधील उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेले आहेत....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.