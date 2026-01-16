मुंबई

KDMC Election Result 2026: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत कोणाची सत्ता? विजयी उमेदवारांची यादी समोर

Kalyan-Dombivli Municipal Corporation: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीची मतमोजणी पार पडत आहे. यामध्ये अनेक नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. आतापर्यंत विजयी उमेदवारांची यादी समोर आली आहे.
Mansi Khambe
Kalyan-Dombivli Election Result: राज्यभरात महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मतमोजणी पार पडत आहे. २०१७ नंतर आता २०२६मध्ये ही निवडणूक प्रक्रिया होत असल्यामुळे संपूर्ण राज्याचं लक्ष निवडणूक निकालाकडे लागले आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत अनेक नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले आहेत. या निवडणुकीत महायुतीला बहुमत मिळत असल्याचं चित्र आहे.

