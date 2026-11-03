कल्याण-डोंबिवलीकरांना दिलासा! दिवाळीत पाणीकपात रद्द, MIDCचा निर्णय

डोंबिवली : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून MIDCकडून 5 आणि 12 नोव्हेंबरची नियोजित पाणीकपात रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे एमआयडीसी कडून पाणीपुरवठा होणाऱ्या कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील 27 गावांचा इतर भागांना दिवाळीपुरता तरी दिलासा मिळाला आहे..कमी पाऊस, एल-निनोचा संभाव्य प्रभाव आणि अल-निनोच्या परिणामामुळे आगामी काळात पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन बारवी धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी MIDC कडून पाणीकपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..Raigad Fort: शिवप्रेमी पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी! रायगडाची सफर आता चार मिनिटांत, दीड महिन्यानंतर रोपवे पुन्हा सुरू.MIDC च्या बारवी जलशुद्धीकरण केंद्र, जांभूळ येथून होणारा पाणीपुरवठा दर आठवड्याला गुरुवारी मध्यरात्री 12 वाजल्यापासून ते शनिवारी दुपारी 12 वाजेपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने सलग 36 तासांच्या पाणी कपात मुळे कल्याण डोंबिवली मधील 27 गावांमधील नागरिकांचे मात्र हाल झाले होते..मात्र दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी 5 नोव्हेंबर रोजीची तसेच पुढील गुरुवार, 12 नोव्हेंबर रोजीची नियोजित पाणीकपात MIDC रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही दिवशी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येणार नाही, MIDC ने स्पष्ट केले आहे. दिवाळीत पाणीकपातीपासून दिलासा मिळाला असला तरी मात्र त्यानंतर आठवड्यातून दोन दिवस पाणीपुरवठा बंद राहणार असल्याचे MIDC ने स्पष्ट केले आहे..High Court: भारत धर्मनिरपेक्ष! दिया मिर्झाचा डिलीट केलेला व्हिडीओ पुन्हा शेअर करा; हायकोर्टानं भाजपला फटकारलं.दिवाळीनंतर दर आठवड्याला पाणीपुरवठा बंददिवाळी नंतर एमआयडीसीच्या बारवी जलशुद्धीकरण केंद्र, जांभूळ येथून होणारा पाणीपुरवठा दर आठवड्याला गुरुवारी मध्यरात्री १२ वाजल्यापासून ते शनिवारी दुपारी १२ वाजेपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची माहिती संबंधित जनता, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका, ग्रामपंचायती, उद्योजक आणि पाणीपुरवठ्याचे इतर ग्राहक यांना देण्यात आली आहे. पाणीटंचाईचे संकट टाळण्यासाठी नागरिकांनी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा आणि पाण्याचे योग्य नियोजन करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.