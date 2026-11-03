मुंबई

कल्याण-डोंबिवलीकरांना दिलासा! दिवाळीत पाणीकपात रद्द, MIDCचा निर्णय

Kalyan-Dombivli Water Cut: कल्याण-डोंबिवलीतील पाणीकपातबाबत MIDCने मोठा निर्णय घेतला आहे. MIDCकडून दिवाळीत नियोजित पाणीकपात रद्द करण्यात आली आहे.
Water supply Cut
Water supply Cut esakal
Mansi Khambe
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डोंबिवली : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून MIDCकडून 5 आणि 12 नोव्हेंबरची नियोजित पाणीकपात रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे एमआयडीसी कडून पाणीपुरवठा होणाऱ्या कल्याण डोंबिवली महापालिकेतील 27 गावांचा इतर भागांना दिवाळीपुरता तरी दिलासा मिळाला आहे.

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