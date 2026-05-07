Thane: ठाणे जिल्ह्यात पाणीकपातीच संकट, 'या' दिवशी २४ तास पाणीपुरवठा बंद; हवामान विभागाच्या इशाऱ्यामुळे पालिकेचा निर्णय

ठाणे : कल्याण डोंबिवलीकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पावसाळी ऋतू महिनाभरावर येऊन ठेपला आहे. आतापासूनच महाराष्ट्रातील अनेक भागात गारांचा पाऊस पडत आहे. मात्र नुकतेच भारतीय हवामान खात्याने यावर्षी पावसाळा लांबण्याची शक्यता वर्तवली आहे. यामुळे ठाणे जिल्ह्यात पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, हवामान विभागाने यंदा पावसाळा लांबण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या कल्याण डोंबिवली महापालिकेने शहरात पाणीपुरवठा कपातीचा निर्णय घेतला आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेने जलसंपदा विभागासोबत महत्त्वाची बैठक घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे..कल्याण-डोंबिवली येथे २४ तास पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहणार आहे. सोमवार (११ मे) रात्री १२ वाजल्यापासून ते मंगळवार (१२ मे) रात्री १२ वाजेपर्यंत ही पाणीकपात लागू असणार आहे. यंदाचा पावसाळा उशिरा सुरु होणारे असल्यामुळे पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी भविष्यात पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी आतापासूनच खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे म्हणणे आहे. .दरम्यान, या कालावधीत नागरिकांनी वेळेआधीच पाणीसाठा करून ठेवावा, तसेच पाण्याचा अपव्यय टाळावा, असे आवाहन महापालिकेने करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पाणीकपात निर्णयामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होणार आहे. मात्र नागरिकांनी संयम बाळगावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.