Thane News: कल्याणमधील शाळा सलग 3 दिवसांपासून बंद; विद्यार्थ्यांचं मोठं नुकसान

कल्याण : कल्याण पश्चिमेकडील बैलबाजार परिसरातील केडीएमसीची मुख्य जलवाहिनी फुटल्याचा फटका येथील शाळकरी विद्यार्थ्यांना बसला आहे. वाहिनी दुरुस्तीच्या कामासाठी शाळेकडे जाणारा रस्ता बंद ठेवण्यात आल्याने येथील नामांकित के. सी. गांधी शाळा सलग तीन दिवस बंद ठेवण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम हजारो विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर होत आहे. वाहतूक पोलीस आणि केडीएमसी प्रशासनाकडून शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्याची मागणी शाळा प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे..कल्याण पश्चिमेतील बैल बाजार परिसरात मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू असून, या कामादरम्यान शहराला पाणीपुरवठा करणारी मुख्य जलवाहिनी मंगळवारी फुटली. त्यामुळे संपूर्ण कल्याण पश्चिमेममध्ये पाणीबाणी निर्माण झाली. या जलवाहिनीच्या दुरुस्तीसाठी बैल बाजार ते गुरुदेव हॉटेलकडे येणारा रस्ता बंद ठेवण्यात आला आहे. यामुळे मोठ्या वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत असतानाच दुसरीकडे या कल्याणातील सर्वात मोठ्या आणि नामांकित के. सी. गांधी शाळेलाही त्याचा फटका बसला आहे..बैलबाजार येथे मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू असून रस्ता एका बाजूने बंद केला आहे. त्यामुळे शालेय बसची वाहतूकही ठप्प झाली आहे. त्यामुळे बुधवारपासून आजपर्यंत शाळा बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम शुक्रवारी पहाटे पूर्ण झाले आहे. आज दुपारपासून या रस्त्यावरून वाहतूक सुरू केली जाईल, असे कार्यकारी अभियंता महेश डावरे यांनी सांगितले..सध्या परीक्षेच्या हंगामासोबत विविध सांस्कृतिक, शैक्षणिक कार्यक्रमांचेही आयोजन करण्यात येते, मात्र सलग तीन दिवस शाळा बंद ठेवावी लागल्याने या उपक्रमांमध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांवर परिणाम होत आहे.- स्वप्नाली रानडे, संचालिका, के. सी. गांधी शाळा.