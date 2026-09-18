मुंबई

Mumbai Local: प्रवाशांचे हाल होणार! ब्लॉकमुळे ४ लोकल रद्द, दोन दिवस कल्याण-कसारा सेवा बंद; रेल्वे वेळापत्रकात मोठे बदल

Titwala Megablock: टिटवाळ्यातील ब्लॉकमुळे लोकलच्या वेळापत्रकात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. यावेळी चार लोकल रद्द करण्यात आल्या असून दोन दिवस कल्याण-कसारा सेवा बंद राहणार आहेत.
Titwala Megablock

Titwala Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : टिटवाळ्यातील पॉइंटच्या टॅम्पिंगसाठी शुक्रवार-शनिवारच्या मध्यरात्री घेतलेल्या ब्लॉकमुळे चार लोकल रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर डोंबिवली आणि कल्याणहून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या दोन लोकल ठाण्यापर्यंतच धावणार आहेत. १८ सप्टेंबरच्या रात्री १२.४५ ते १९ सप्टेंबरच्या पहाटे २.१५ वाजेपर्यंत हा ब्लॉक राहणार असून, या काळात कल्याण-कसारादरम्यान लोकल सेवा बंद राहणार आहे.

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