मुंबई

Kalyan Latur Expressway : माळशेज घाटात होणार 8 किलोमीटर लांबीचा बोगदा; 35 हजार कोटींच्या 'जनकल्याण एक्सप्रेसवे'ला सरकारची मान्यता, नव्या महामार्गाची काय वैशिष्ट्ये?

Kalyan Latur Expressway Route : कल्याण-लातूर जनकल्याण एक्सप्रेसवेला मंजुरी मिळाल्याने मुंबई आणि मराठवाड्याची कनेक्टिव्हिटी मजबूत होणार आहे. ४४२ किमी मार्ग, माळशेज घाटातील ८ किमी बोगदा आणि ३५ हजार कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे.
Kalyan Latur Expressway Project Details

Kalyan Latur Expressway Project Details

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सकाळ डिजिटल टीम
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मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील ठाणे आणि कल्याण परिसराला थेट मराठवाड्याशी जोडणाऱ्या कल्याण-लातूर जनकल्याण एक्सप्रेसवेला राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे. सुमारे 442 किलोमीटर लांबीचा, सहापदरी आणि पूर्णपणे ॲक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे उभारण्यात येणार असून, या प्रकल्पासाठी तब्बल 35 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (MSRDC) या प्रकल्पाचे काम करण्यात येणार आहे.

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