Kalyan Latur Expressway : माळशेज घाटात होणार 8 किलोमीटर लांबीचा बोगदा; 35 हजार कोटींच्या 'जनकल्याण एक्सप्रेसवे'ला सरकारची मान्यता, नव्या महामार्गाची काय वैशिष्ट्ये?

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील ठाणे आणि कल्याण परिसराला थेट मराठवाड्याशी जोडणाऱ्या कल्याण-लातूर जनकल्याण एक्सप्रेसवेला राज्य सरकारकडून मान्यता देण्यात आली आहे. सुमारे 442 किलोमीटर लांबीचा, सहापदरी आणि पूर्णपणे ॲक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे उभारण्यात येणार असून, या प्रकल्पासाठी तब्बल 35 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (MSRDC) या प्रकल्पाचे काम करण्यात येणार आहे..या एक्सप्रेसवेमुळे कल्याण ते लातूर हा प्रवासाचा वेळ सध्याच्या 10 ते 11 तासांवरून अवघ्या 4 तासांवर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेश आणि मराठवाडा यांच्यातील दळणवळणाला मोठी गती मिळणार आहे..माळशेज घाटात 8 किलोमीटरचा भव्य बोगदाकल्याण-लातूर एक्सप्रेसवेच्या मार्गात सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमधील माळशेज घाट येतो. या घाटातून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी तब्बल 8 किलोमीटर लांबीचा बोगदा उभारण्यात येणार आहे. या बोगद्यामुळे घाटातील धोकादायक वळणे, चढ-उतार आणि वाहतूक कोंडीपासून वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..हा एक्सप्रेसवे ठाणे, कल्याण, अहिल्यानगर, बीड, धाराशिव आणि लातूर या जिल्ह्यांना जोडणार आहे. प्रकल्पाचे अलाइनमेंट पूर्ण झाले असून, अंतिम मंजुरीसाठी प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला आहे..Kolhapur 10 Km Flyover : तावडे हॉटेल ते गगनबावडा रस्त्यावर 13 हेक्टर जमिनीचे होणार संपादन, 2000 कोटी खर्च होणार; केंद्र सरकारला 15 दिवसांत उड्डाणपुलाचा प्रस्ताव!.दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेशी थेट जोडणीदिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेचा विरार-जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (JNPT) लिंक कल्याण आणि बदलापूर परिसरातून जातो. त्यामुळे कल्याण-लातूर एक्सप्रेसवे या लिंक एक्सप्रेसवे तसेच रिंग रोड नेटवर्कशी जोडण्याचे नियोजन आहे. या जोडणीमुळे लातूरसह संपूर्ण मराठवाड्यातून दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेपर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे होईल. तसेच जेएनपीटी बंदरापर्यंत मालवाहतुकीसाठी वेगवान आणि सुलभ मार्ग उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे..विरार-अलिबाग कॉरिडॉर आणि विमानतळाशी जोडणीकल्याण-लातूर एक्सप्रेसवेचा विरार-अलिबाग मल्टीमॉडेल कॉरिडॉरशी थेट संपर्क जोडण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे नवी मुंबई, वसई-विरार, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि अटल सेतू (MTHL) या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांपर्यंत जलद पोहोचता येणार आहे. यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध भागांना मराठवाड्याशी जोडणाऱ्या महामार्गांचे जाळे आणखी मजबूत होणार आहे..Borkhind Samruddhi Highway Interchange : नाशिकला समृद्धी महामार्गाचा थेट फायदा! बोरखिंड इंटरचेंजला मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी, 343 कोटींचा निधी जाहीर.शक्तिपीठ आणि सूरत-चेन्नई एक्सप्रेसवेशी इंटरचेंजलातूरच्या टोकाला या एक्सप्रेसवेचा नागपूर-गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवेशी इंटरचेंज प्रस्तावित आहे. या जोडणीमुळे विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि गोवा यांच्यातील हायस्पीड कनेक्टिव्हिटीला चालना मिळू शकते. याशिवाय, मराठवाड्यात हा मार्ग निर्माणाधीन सूरत-चेन्नई इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या जवळून जाणार असल्याने दक्षिण भारताच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांसाठीही कनेक्टिव्हिटी सुलभ होण्याची शक्यता आहे..कल्याण ते लातूर असा असेल मार्गहा नवीन ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे सध्याच्या NH-61 (कल्याण-अहमदनगर-नांदेड महामार्गाला) समांतर असणारा हायस्पीड कॉरिडॉर ठरणार आहे. प्रस्तावित मार्गानुसार हा एक्सप्रेसवे कल्याण, मुरबाड, माळशेज घाट, ओतूर (आळेफाटा), अहिल्यानगर, पाथर्डी, बीड, मांजरसुंबा आणि अंबाजोगाई मार्गे लातूरपर्यंत पोहोचणार आहे. भविष्यात या महामार्गाचा विस्तार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील बिदर आणि गुलबर्गापर्यंत करण्याचा प्रस्तावही आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे केवळ मुंबई-मराठवाडाच नव्हे, तर महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतातील वाहतूक व्यवस्थेलाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.