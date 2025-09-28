Thane Traffic: कल्याण-माळशेज महामार्गावर वाहतुकीत बदल; १८ दिवस शहाड उड्डाणपुल बंद; पाहा पर्यायी मार्ग

उल्हासनगर : उल्हासनगरकरांनो, येत्या पंधरवडाभर आपल्या दैनंदिन प्रवासात मोठा बदल होणार आहे. शहाड उड्डाणपुलाच्या सशक्तीकरण आणि वेअरींग बदलाच्या कामामुळे २८ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर दरम्यान हा पूल पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहे. नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी वाहतूक विभागाने विशेष अधिसूचना काढत पर्यायी मार्गांची घोषणा केली असून, सकाळ-संध्याकाळ अवजड वाहनांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. सुरक्षितता आणि सोयीसाठी नागरिकांनी याचा काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..उल्हासनगर वाहतूक उपविभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, ठाणे यांच्या तर्फे शहाड उड्डाणपुलावर मोठ्या प्रमाणात सशक्तीकरण आणि वेअरींग बदलाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हे काम २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी मध्यरात्री ००:०१ वाजल्यापासून सुरु होऊन १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मध्यरात्री १२:०० वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे या संपूर्ण कालावधीत शहाड पुलावरील सर्व प्रकारची वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे..Dombivli Crime: मैत्रिणीसोबत वाद झाला, नैराश्यातून तरुणाने उचलल टोकाचं पाऊल, इमारतीच्या ११व्या मजल्यावर गेला अन्....वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी ठाणे शहर वाहतूक विभागाचे पोलीस उपायुक्त पंकज शिरसाट यांनी मोटार वाहन कायद्यांतर्गत अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार माळशेज, मुरबाड आणि कल्याण या दिशेने येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांसाठी ठिकठिकाणी प्रवेशबंदी करण्यात आली असून पर्यायी मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत..दरम्यान, या पर्यायी मार्गांवर जड व अवजड वाहनांना सकाळी ६ ते ११ आणि सायंकाळी ५ ते १० या वेळेत प्रवेशबंदी राहणार आहे. मात्र, नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन पोलीस वाहने, अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका, ग्रीन कॉरिडॉर, ऑक्सिजन गॅस टँकर आणि अन्य अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे..शहाड पुलाच्या दुरुस्तीचे हे काम पूर्ण होईपर्यंत उल्हासनगर, कल्याण, बदलापूर आणि मुरबाड परिसरातील नागरिकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागणार आहे. वाहतूक विभागाने नागरिकांना संयम बाळगण्याचे व प्रशासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन केले असून, या काळात नियमांचे पालन करणे प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे..इलेक्ट्रिक ब्रश कसे तयार झाले? वाचा इतिहास....बंदी घालण्यात आलेले आणि पर्यायी मार्ग माळशेज कडून कल्याणकडे येणारी वाहने – डॅम फाटा, मुरबाड येथे थांबवली जातील.पर्यायी मार्ग : बदलापूर रोड – पालेगाव – नेवाळी नाका – मंलग रोड – लोढा पलावा/शिळ डायघर रोड – पत्रीपुल मार्गे कल्याण.मुरबाड कडून शहाड पुलावाटे कल्याणकडे जाणारी वाहने – दहागाव फाटा (रायतागाव) येथे थांबवली जातील.पर्यायी मार्ग : वाहोली – मांजर्ली – दहागाव – एरंजडगाव – बदलापूर – पालेगाव – नेवाळी नाका – मंलग रोड – लोढा पलावा/शिळ डायघर रोड – पत्रीपुल मार्गे कल्याण.कल्याण कडून मुरबाडकडे जाणारी वाहने – दुर्गाडी पुलावर थांबवली जातील.पर्यायी मार्ग : गोविदवाडी बायपास – पत्रीपुल – चक्की नाका – नेवाळी – पालेगाव – बदलापूरमार्गे मुरबाड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.