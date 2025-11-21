Controversy on Marathi: मराठी न बोलल्याने तरुणाला मारहाण! तणावातून विद्यार्थ्याने जीवन संपवले; ट्रेनमध्ये नेमकं काय घडलं?

Mumbai Latest News: लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करताना हिंदीमध्ये बोलल्याने काही प्रवाशांनी एका विद्यार्थ्याला मारहाण केली. त्या नैराश्येतून या तरुणाने आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे. ही घटना कल्याणजवळ घडली असून मृत तरुणाचं वय १९ वर्षे इतकं होतं. तो बीएसस्सी प्रथम वर्षात शिक्षण घेत होता..अर्णव खैरे असं मृत विद्यार्थ्याचं नाव आहे. तो मुलुंड येथील केळकर कॉलेजमध्ये बी.एस्सी. प्रथम वर्षात शिकत होता. त्याचे वडील जितेंद्र खैरे यांनी कोळसेवाडी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दाखल केली आहे. मुलावर झालेल्या हल्ला आणि अपमानामुळे तो खूप तणावात गेला आणि यामुळेच त्याने जीवन संपवले, असा दावा त्यांनी केला आहे..इमेजिंग गाइडेड मल्टी-टेक्निकने काढले ब्लॉकेज धूत हॉस्पिटलमध्ये गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया यशस्वी : रुग्णाचे वाचवले प्राण.ही घटना मंगळवारची आहे. सकाळच्या दरम्यान अर्णव नेहमीप्रमाणे कॉलेजला जाण्यासाठी अंबरनाथ-कल्याण लोकलमध्ये चढला होता. त्याचा पास संपल्यामुळे त्याने द्वितीय श्रेणीचे तिकीट काढले होते. कल्याण स्टेशनवर गर्दीत चढताना अर्णवचा धक्का एका प्रवाशाला लागला. अर्णवने त्याला हिंदीतून बाजूला होण्यास सांगितले. याचा तिथल्या काही लोकांना राग आला. अर्णवच्या वडिलांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, अर्णवने फोनवर सांगितले की, ''त्या लोकांनी मला हिंदीमध्ये बोलल्यावरुन जाब विचारला? मराठी बोलण्याची तुला लाज वाटते का? असं विचारं, मी त्यांना सांगितले की मी मराठीच आहे, पण ते तरीही भांडले आणि मला मारहाण केली.''.मारहाण झाल्यामुळे अर्ण तणावात गेले होता. तो घाबरलेल्या अवस्थेतच ठाणे स्टेशनवर उतरला, दुसरी लोकल पकडली आणि मुलुंड कॉलेजला गेला. कॉलेजमध्ये प्रॅक्टिकल परीक्षा दिल्यानंतर त्याने वडिलांना फोन करून "पप्पा, मला बरं वाटत नाहीये..." असं सांगितलं. संध्याकाळी घरी परतल्यानंतर त्याने वडिलांना पुन्हा फोन करून हल्ल्याची माहिती दिली. या घटनेनंतर मंगळवारी रात्री वडील घरी पोहोचले तेव्हा दार आतून बंद होते. शेजाऱ्यांच्या मदतीने दरवाजा तोडल्यावर अर्णवने जीवन संपवल्याचे त्यांना दिसले. रुक्मिणीबाई रुग्णालयात डॉक्टरांनी रात्री ९.०५ वाजता त्याला मृत घोषित केले..EPFO: महत्त्वाची बातमी! कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार; केंद्र सरकार ईपीएफओमध्ये मोठा बदल करणार.या घटनेनंतर अर्णवचे वडील जितेंद्र खैरे म्हणाले, या घटनेमुळे निर्माण झालेली भीती आणि मानसिक तणाव यामुळे त्याने हे पाऊल उचलले. मला माझ्या मुलासाठी न्याय हवा आहे. दरम्यान, पोलिसांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून, सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांनी या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष पथक नेमण्यात आल्याची माहिती दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.