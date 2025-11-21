मुंबई

Controversy on Marathi: मराठी न बोलल्याने तरुणाला मारहाण! तणावातून विद्यार्थ्याने जीवन संपवले; ट्रेनमध्ये नेमकं काय घडलं?

Kalyan College Student Ends Life: मराठी बोलण्यावरुन झालेल्या वादानंतर एका तरुणाने जीवन संपवले आहे. याप्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आलेलं आहे.
Mumbai Latest News: लोकल ट्रेनमध्ये प्रवास करताना हिंदीमध्ये बोलल्याने काही प्रवाशांनी एका विद्यार्थ्याला मारहाण केली. त्या नैराश्येतून या तरुणाने आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे. ही घटना कल्याणजवळ घडली असून मृत तरुणाचं वय १९ वर्षे इतकं होतं. तो बीएसस्सी प्रथम वर्षात शिक्षण घेत होता.

