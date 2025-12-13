Mumbai Metro: कल्याण-डोंबिवलीत मेट्रो कामांना वेग गती! शंभराव्या गर्डरची उभारणी

मुंबई : ‘एमएमआरडीए’मार्फत उभारल्या जात असलेल्या मुंबई मेट्रो लाइनचा भाग असलेल्या कल्याण-तळोजा मेट्रो-१२ चे काम वेगात सुरू आहे. २३.५ किलोमीटर लांबी आणि १९ स्थानके असलेल्या या मार्गिकेवर एमएमआरडीएने शिळफाटा मार्गावरील डोंबिवली एमआयडीसी मेट्रो स्थानकाजवळ १००व्या यू गर्डर यशस्वीरीत्या उभारला आहे. त्यामुळे जवळपास तीन किलोमीटर लांबीचे यू गर्डर उभारण्याचे काम पूर्ण झाले असून प्रकल्पाच्या बांधकामातील हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे..मेट्रो-१२ ही मार्गिका कल्याण, डोंबिवली, तळोजा आणि पुढे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला जोडणार आहे. त्यामुळे ठाणे ते नवी मुंबईदरम्यान अधिक स्वच्छ, सुलभ आणि पर्यावरणपूरक गतिशीलतेचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच कळवा ते तळोजा परिसरातील ट्रान्झिट-ओरिएंटेड विकासालाही चालना मिळणार आहे..Stray Dogs Attack: मुंबईत सव्वा लाख श्वानदंश! उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची माहिती.कळवा- शिळफाटा- तळोजा मार्गाला समांतर असणारा हा कॉरिडॉर तब्बल सात किमी एमएसआरडीसीच्या फ्लायओव्हरच्या एकत्रित रचनेसह उभा राहत आहे. यात कोळेगावजवळील १०० मीटर मोकळा स्पॅन, रेल्वे क्रॉसिंग्ज तसेच २१ ते २३ मीटर उंचीवरील उन्नत स्थानके अशा अभियांत्रिकी कौशल्याच्या अनेक विशेष स्पॅनचा या प्रकल्पात समावेश असेल..'या' मार्गिकांना जोडणारमेट्रो-९ या प्रकल्पाच्या माध्यमातून इंटरचेंज सुविधांद्वारे प्रवासी खालील मार्गांशी सहज जोडले जातील. कळवा येथे मेट्रो लाइन ५, हेडूतने येथे मेट्रो लाइन १४, अमनदूत येथे नवी मुंबई मेट्रो लाइन १ तसेच कळवा जंक्शनला मध्य रेल्वेशी थेट एफओबीद्वारे जोडले जाणार आहे. हा प्रकल्प मे २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे..Mumbai Local: आनंदाची बातमी! नाशिक ते मुंबई लोकल ट्रेन सेवा सुरू होणार, नवीन स्टेशन आणि ट्रॅकला मंजुरी, कसा असेल मार्ग?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.