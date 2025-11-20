मुंबई

Kalyan crime : हिंदी बोलल्याने मराठी तरुणाला लोकलमध्ये मराठी लोकांची मारहाण, मानसिक तणावातून संपवले जीवन

Kalyan Train Incident : घरी आल्यावर त्याने वडिलांना फोन करून सर्व प्रकार सांगितला होता. संध्याकाळी दरवाजा बंद असल्याने उघडल्यावर तो गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. कोळशेवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली असून पोलिस तपास सुरू आहे.
A view of Kalyan railway station following the tragic incident involving a 19-year-old student allegedly attacked during a language dispute inside a local train.



Yashwant Kshirsagar
Kalyan Local Train Crime : कल्याणमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लोकल ट्रेनमध्ये चढताना हिंदीत बोलल्याच्या कारणावरुवन टोळक्याने वाद वाद घालून मारहाण केल्याने निराश तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा प्रकार घडला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार कल्याणमधील अर्णव खैरे हा १९ वर्षांचा तरुण लोकलमध्ये चढताना हिंदीत बोलला.तुला मराठी बोलता येत नाही का? यावरून वाद घालून त्याला मारहाण केली. यामुळे तो तणावात होता. घरी येऊन त्याने गळफास घेतला.

