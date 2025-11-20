Kalyan crime : हिंदी बोलल्याने मराठी तरुणाला लोकलमध्ये मराठी लोकांची मारहाण, मानसिक तणावातून संपवले जीवन

Kalyan Local Train Crime : कल्याणमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लोकल ट्रेनमध्ये चढताना हिंदीत बोलल्याच्या कारणावरुवन टोळक्याने वाद वाद घालून मारहाण केल्याने निराश तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचा प्रकार घडला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार कल्याणमधील अर्णव खैरे हा १९ वर्षांचा तरुण लोकलमध्ये चढताना हिंदीत बोलला.तुला मराठी बोलता येत नाही का? यावरून वाद घालून त्याला मारहाण केली. यामुळे तो तणावात होता. घरी येऊन त्याने गळफास घेतला. .वडील जितेंद्र खैरे यांच्या तक्रारीनुसार, कल्याणमध्ये राहणारा अर्णव खैरे हा मराठी मुलगा मुलुंडच्या केळकर कॉलेजमध्ये शिकत होता.मंगळवारी तो नेहमीप्रमाणे कल्याणहून लोकलने कॉलेजकडे निघाला होता.अर्णव हा डोंबिवली ते ठाणे दरम्यान प्रवास करत असताना ट्रेनमध्ये गर्दी असल्याने गर्दीत अर्णवने हिंदीत 'थोडा आगे हो...' असे बोलला. इतक्यात आजूबाजूच्या चार ते पाच जणांच्या टोळक्याने तुला मराठी बोलता येत नाही का?, अशी विचारणा केली तसेच तुला मराठी बोलायला लाज वाटते का असा सवाल करत त्याला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. .मात्र या घटनेमुळे अर्णव घाबरला आणि ठाणे स्टेशनवर उतरला. त्यानंतर मागून येणाऱ्या दुसऱ्या लोकल ने मुलुंडला गेला. कॉलेजमध्ये त्याने प्रॅक्टिकल पूर्ण केले. पण मानसिक धक्का बसल्याने तो दुपारीच घरी परतला त्याने वडिलांनीही फोन करुन घडला प्रकार सांगितला. .Pimpri Crime : मोबाईल उचलला नाही म्हणून पत्नीला जिवे मारण्याचा प्रयत्न; तळेगाव दाभाडे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला!.वडील संध्याकाळी घरी आले तेव्हा घराचा दरवाजा आतून बंद होता. त्यांनी शेजाऱ्यांच्या मदतीने दार उघडले. अर्णव बेडरुममध्ये ओढणीने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. त्याला तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले असता डॉक्टरांनी त्याला रात्री 9.05 वा. मृत घोषित केले. यानंतर अर्णवच्या वडिलांनी कोळशेवाडी पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली. यानुसार पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे..FAQs Q1. ही घटना कुठे आणि कधी घडली? उत्तर: ही घटना कल्याण-ठाणे दरम्यान लोकल ट्रेनमध्ये, मंगळवारी सकाळी प्रवासादरम्यान घडली.Q2. अर्णव खैरे कोण होता? उत्तर: अर्णव हा कल्याणचा १९ वर्षांचा विद्यार्थी असून तो मुलुंडच्या केळकर कॉलेजमध्ये शिकत होता.Q3. वादाची सुरुवात कशामुळे झाली? उत्तर: गर्दीत त्याने हिंदीत “थोडा आगे हो” असे म्हटल्याने काही लोकांनी “मराठी का बोलत नाहीस?” असे म्हणत जाब विचारला.Q4. मारहाणीचा त्याच्या मानसिक स्थितीवर काय परिणाम झाला? ( उत्तर: या अपमान आणि मारहाणीमुळे तो तीव्र मानसिक तणावात गेला आणि घरी येऊन अस्वस्थ झाला.Q5. पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे? उत्तर: वडिलांच्या तक्रारीनुसार कोळशेवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवून तपास सुरू करण्यात आला आहे.Q6. या घटनेतून कोणता सामाजिक संदेश मिळतो? उत्तर: भाषेवरून होणारी भेदभावाची वागणूक गंभीर परिणाम घडवू शकते आणि सामाजिक समज, सहिष्णुता खूप महत्त्वाची आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.