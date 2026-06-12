मुंबई

Kalyan Buddha Bhoomi : वालधुनीच्या बुद्धभूमीचा वाद अखेर मिटला! आता उभारले जाणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे 'महाबोधी संकुल'; मंत्री संजय शिरसाठ यांचा मोठा निर्णय

Kalyan Valdhuni Buddha Bhoomi development project : वालधुनी बुद्धभूमीचा दीर्घकालीन वाद उच्चस्तरीय बैठकीत निकाली काढण्यात आला.
What is the Valdhuni Buddha Bhoomi project?

What is the Valdhuni Buddha Bhoomi project?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील वालधुनी येथील बुद्धभूमीच्या जागेबाबत असलेल्या वादावर अखेर तोडगा निघाला आहे. या जागेचा विकास बिहारमधील जागतिक ख्यातीच्या बोधगया येथील महाबोधी संकुलाच्या धर्तीवर करण्यात येणार (Bodh Gaya inspired Buddhist heritage project) आहे.

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