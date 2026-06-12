Kalyan Buddha Bhoomi : वालधुनीच्या बुद्धभूमीचा वाद अखेर मिटला! आता उभारले जाणार आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे 'महाबोधी संकुल'; मंत्री संजय शिरसाठ यांचा मोठा निर्णय

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील वालधुनी येथील बुद्धभूमीच्या जागेबाबत असलेल्या वादावर अखेर तोडगा निघाला आहे. या जागेचा विकास बिहारमधील जागतिक ख्यातीच्या बोधगया येथील महाबोधी संकुलाच्या धर्तीवर करण्यात येणार (Bodh Gaya inspired Buddhist heritage project) आहे. .राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाठ यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत वालधुनी येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘महाबोधी संकुल’ उभारण्याचा; तसेच त्यासाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला..वालधुनी येथील बुद्धभूमीच्या जागेसंदर्भात उद्भवलेल्या सामाजिक, कायदेशीर आणि तांत्रिक प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय विभागाने बैठक घेतली होती. तीन तास चाललेल्या बैठकीत संबंधित सर्व पक्षकार, स्थानिक प्रतिनिधी, सामाजिक संघटना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपापली भूमिका मांडली..Vajreshwari Kund : वज्रेश्वरीतील गरम पाण्याचे झरे धोक्यात! शंकर मंदिरासमोरील पवित्र कुंड पूर्णपणे कोरडे; भाविकांमध्ये तीव्र नाराजी, गेल्या 3 वर्षांपासून नेमकं काय घडतंय?.बैठकीदरम्यान मंत्री संजय शिरसाठ यांनी सर्व संबंधितांची मते आणि भावना जाणून घेत वाद कायम ठेवण्यापेक्षा या जागेचा समाजहित, राज्यहित आणि भावी पिढ्यांच्या दृष्टीने विधायक उपयोग व्हावा, यावर भर दिला. अखेर सर्वानुमते या जागेवर आंतरराष्ट्रीय महाबोधी संकुल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.