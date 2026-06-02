KDMC Demolition : कल्याणमध्ये उड्डाणपुलाच्या कामावरून हायव्होल्टेज ड्रामा! पूर्वसूचना न देता बुद्धविहार, स्तूपांची तोडफोड केल्याचा आरोप; बुद्धभूमी फाउंडेशन आक्रमक

कल्याण : कल्याण पश्चिमेतील प्रेम ऑटो ते विठ्ठलवाडी दरम्यान प्रस्तावित चार पदरी उड्डाणपुलाच्या कामासाठी अडथळे हटवण्याच्या महापालिकेच्या कारवाईनंतर नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या कारवाईविरोधात बुद्धभूमी फाउंडेशनने तीव्र आक्षेप नोंदवत आंदोलन सुरू केले असून, कोणतीही पूर्वसूचना न देता अन्यायकारक पद्धतीने कारवाई केल्याचा आरोप केला आहे. .मात्र, कल्याण-डोंबिवली महापालिका (केडीएमसी) प्रशासनाने ही कारवाई पूर्णपणे नियमानुसार केल्याचे स्पष्ट केले आहे. उड्डाणपुलाच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक जागेवरील अतिक्रमणे आणि इतर अडथळे हटवण्याची मोहीम महापालिकेकडून सुरू आहे. त्याचाच भाग म्हणून वालधुनी येथील बुद्धभूमी फाउंडेशनच्या परिसरातही कारवाई करण्यात आली..या कारवाईदरम्यान तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून गेल्या दोन दिवसांपासून आंदोलन, घोषणाबाजी आणि प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रशासनाची भूमिका मांडली..Mumbai-Goa Highway : कोकणवासीयांचा जीव टांगणीला! मंत्री गडकरींनी दिलेली डेडलाईन संपणार; मुंबई-गोवा हायवे पूर्ण होण्यासाठी अजून किती महिने वाट पाहावी लागणार?.त्यांनी सांगितले की, उड्डाणपुलासाठी आवश्यक असलेली जमीन महापालिकेच्या मालकीची असून त्याची नोंद सातबारावर आहे. संबंधित जागेवरील अडथळे हटवण्यापूर्वी आवश्यक नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. तसेच बुद्धभूमी फाउंडेशनच्या प्रतिनिधींशी अनेक वेळा चर्चा देखील करण्यात आली होती..कारवाईदरम्यान परिसरातील गौतम बुद्धांच्या चार मूर्ती आणि इतर साहित्य सुरक्षितपणे फाउंडेशनच्या प्रतिनिधींकडे सुपूर्द करण्यात आल्याचा दावाही आयुक्तांनी केला. फाउंडेशनच्या काही मागण्या असल्यास त्यावर चर्चेसाठी प्रशासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..दरम्यान, बुद्धभूमी फाउंडेशनने प्रशासनाचे सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. फाउंडेशनच्या म्हणण्यानुसार, कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता तीन बुद्धमूर्ती, तीन बौद्ध स्तूप, भीमा कोरेगावची प्रतिकृती, पंचशील धम्मध्वज, भिक्खू निवास, धर्मशाळा, मैत्रेय बुद्ध विहार तसेच शेती, वृक्ष आणि इतर धार्मिक-सामाजिक संरचनांची तोडफोड करण्यात आली..Traffic Jam : राज्यपालांच्या ताफ्यासाठी 30 मिनिटं वाहतूक रोखली; रुग्णालयात जाणाऱ्या गर्भवती महिलेची गाडीही कोंडीत अडकली, संतप्त पतीनं थेट रस्त्यावरच मांडलं ठाण!.या कारवाईमुळे बौद्ध समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करत फाउंडेशनने केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल, संबंधित महापालिका अधिकारी, पोलीस अधिकारी, उड्डाणपुलाचे काम करणारी टीएनटी इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड (पुणे) कंपनीचे पदाधिकारी आणि कारवाईत सहभागी इतर व्यक्तींविरोधात कायदेशीर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे..या प्रकरणामुळे कल्याणमधील उड्डाणपूल प्रकल्पासोबतच धार्मिक आणि सामाजिक संवेदनशीलतेचा मुद्दाही ऐरणीवर आला असून, प्रशासन आणि आंदोलनकर्त्यांमधील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.