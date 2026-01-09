Navy Success Story: कल्याणच्या तरुणाची उत्तुंग भरारी; अवघ्या १८ व्या वर्षी नौदलात क्लास-१ अधिकारी पदाला गवसणी, मेहनतने स्वप्न पूर्ण..

मुंबई

कल्याण : कल्याण पूर्वेतील तरुण कार्तिक गीते याची वयाच्या अवघ्या १८व्या वर्षी भारतीय नौदलात क्लास-१ अधिकारी सबलेफ्टनंट म्हणून निवड झाली आहे. पुढील चार वर्षे तो आयएनएमध्ये कठोर प्रशिक्षण घेणार असून, प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्याची नियुक्ती भारतीय नौदलात सब-लेफ्टनंट (क्लास–ए अधिकारी) पदावर होणार आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल कल्याण शहरासह सर्वच स्तरावरुन कार्तिकचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.

