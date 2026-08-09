मुंबई

Panvel-Karjat Railway Line: कर्जतहून नवी मुंबई आता आणखी जवळ! नवा रेल्वेमार्ग लवकरच खुला होणार; किती टक्के काम पूर्ण?

Panvel-Karjat Railway Line Almost Ready: मुंबईची जीवनरेखा असलेल्या लोकल ट्रेन्सवरील वाढता ताण कमी करण्यासाठी लवकरच एक मोठा दिलासा मिळणार आहे.
Panvel-Karjat Railway Line

Panvel-Karjat Railway Line

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ९ : कर्जत आणि परिसरातील प्रवाशांसाठी मुंबईकडे जाणारा नवा मार्ग लवकरच खुला होण्याची शक्यता आहे. पनवेल-कर्जत नव्या उपनगरीय रेल्वे मार्गिकेचे ९८ टक्के काम पूर्ण झाले असून, वर्षअखेरीस ही मार्गिका रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांच्या (सीआरएस) तपासणीसाठी तयार करण्याचे नियोजन आहे. मार्गिका सुरू झाल्यानंतर कर्जत परिसरातील नागरिकांना पनवेलमार्गे नवी मुंबईकडे प्रवास करता येणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबईकडे जाण्यासाठी कल्याणमार्गे करावा लागणारा वळसा कमी होऊन प्रवास अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.

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