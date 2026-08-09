Panvel-Karjat Railway Line: कर्जतहून नवी मुंबई आता आणखी जवळ! नवा रेल्वेमार्ग लवकरच खुला होणार; किती टक्के काम पूर्ण?

सकाळ वृत्तसेवामुंबई, ता. ९ : कर्जत आणि परिसरातील प्रवाशांसाठी मुंबईकडे जाणारा नवा मार्ग लवकरच खुला होण्याची शक्यता आहे. पनवेल-कर्जत नव्या उपनगरीय रेल्वे मार्गिकेचे ९८ टक्के काम पूर्ण झाले असून, वर्षअखेरीस ही मार्गिका रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांच्या (सीआरएस) तपासणीसाठी तयार करण्याचे नियोजन आहे. मार्गिका सुरू झाल्यानंतर कर्जत परिसरातील नागरिकांना पनवेलमार्गे नवी मुंबईकडे प्रवास करता येणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबईकडे जाण्यासाठी कल्याणमार्गे करावा लागणारा वळसा कमी होऊन प्रवास अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे..मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) जुलै २०२६ मधील विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. त्यात पनवेल-कर्जत मार्गिकेबरोबरच विरार-डहाणू चौपदरीकरण, बोरिवली-विरार पाचवी आणि सहावी मार्गिका तसेच मुंबई उपनगरीय स्थानकांवरील सुधारणा प्रकल्पांमध्येही महत्त्वाची कामे पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट झाले..Mumbai: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! अखेर सायन आणि विद्याविहार उड्डाणपूल खुले होणार, उद्घाटनाचा मुहूर्तही ठरला.नवीन मार्गिका सीआरएसच्या उंबरठ्यावरया मार्गिकेवरील बहुतांश बांधकाम पूर्ण झाले आहे. जुलैमध्ये चिखले आणि मोहोपे येथील सबवे पूर्ण झाले. तर ८९/१ आणि ९०/२ क्रमांकाचे रोड ओव्हरब्रिज स्थानिकांच्या वापरासाठी खुले करण्यात आले. बोगदा क्रमांक एक आणि तीनमधील केबल टाकण्याचे कामही पूर्ण झाले आहे. विद्युतीकरणाच्या कामालाही वेग आला आहे. जुलैमध्ये सुमारे चार किलोमीटर कॅटनरी वायर, चार किलोमीटर कॉन्टॅक्ट वायर आणि ३२ किलोमीटर ड्रॉपिंग वायर टाकण्यात आली. उर्वरित कामे पूर्ण झाल्यानंतर मार्गिका सीआरएस तपासणीसाठी सज्ज केली जाणार आहे..विरार-डहाणू चौपदरीकरणालाही गतीविरार-डहाणू चौपदरीकरण प्रकल्पांतर्गत वाणगाव-डहाणू विभागातील एलसी-५५ए रोड ओव्हरब्रिज आणि लघु पूल क्रमांक १३३चे काम पूर्ण झाले. केळवे रोड स्थानकावरील पहिल्या टप्प्यातील सिग्नलिंग आणि दूरसंचार यंत्रणा १५ जुलैला कार्यान्वित झाली. त्याच दिवशी सफाळे-केळवे रोडदरम्यान अप आणि डाऊन मुख्य मार्गावर स्वयंचलित सिग्नलिंग सुरू करण्यात आले. तसेच रिलेमधील तीन आणि चार क्रमांकाच्या केबिनमध्ये नवीन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली..भाईंदरमध्ये १.८१ हेक्टर जमिनीचा ताबाबोरिवली-विरार पाचवी आणि सहावी मार्गिका प्रकल्पासाठी भाईंदर येथे सुमारे १.८१ हेक्टर जमिनीचा ताबा २१ जुलैला मिळाला. वसई रोड आणि भाईंदर येथे प्रत्येकी एका कर्मचारी निवास इमारतीचे कामही पूर्ण झाले..Nalasopara: मुलींची छेड काढल्याचा जाब विचारल्याने पिता-पुत्रावर जीवघेणा हल्ला; कोयत्याने सपासप वार, घटना CCTVत कैद.घाटकोपरमध्ये रेल्वे-मेट्रो जोडणी अधिक सुलभस्थानक सुधारणा प्रकल्पांतर्गत कांदिवली आणि मिरा रोड येथील उन्नत डेक पश्चिम रेल्वेकडे हस्तांतरित करण्यात आले. मानखुर्द स्थानकावरील पूर्वेकडील नवीन तिकीट कार्यालयही प्रवाशांसाठी सुरू झाले. घाटकोपर स्थानकात ५५ मीटर लांबीचा उन्नत डेक सुरू करण्यात आला. या डेकद्वारे दक्षिणेकडील पादचारी पूल मेट्रोच्या विद्यमान पादचारी पुलाशी जोडला आहे. फलाट क्रमांक एकला जोडणारा जिना, फलाट क्रमांक २/३ आणि ४ साठी दुहेरी उतरणीची व्यवस्था तसेच पूर्वेकडील स्कायवॉकशी जोडणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेल्वे आणि मेट्रोदरम्यान प्रवाशांची ये-जा अधिक सुलभ होणार आहे..पाच स्थानकांवर गर्डर टाकलेजुलैमध्ये वाहतूक आणि विद्युत ब्लॉकचे नियोजन करून विविध स्थानकांवर गर्डर टाकण्यात आले. डोंबिवली येथे स्कायवॉकसाठी पाच, दहिसर येथे पादचारी पुलासाठी चार आणि विरार येथे उन्नत डेकसाठी १६ गर्डर बसविण्यात आले. भाईंदर येथे दहा, तर नालासोपारा येथे सात गर्डर टाकण्यात आले. या कामांमुळे गर्दीच्या स्थानकांवरील प्रवाशांची ये-जा अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे..भांडवली क्षमतेत मोठी वाढमहाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने २८ जुलैला एमआरव्हीसीच्या अधिकृत भागभांडवलात मोठी वाढ करण्यास मंजुरी दिली. अधिकृत भागभांडवल २५ कोटींवरून ५०० कोटी रुपये, तर भरलेले भागभांडवल २५ कोटींवरून २२५ कोटी रुपये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील मोठ्या रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी एमआरव्हीसीची आर्थिक क्षमता वाढणार आहे..Mumbai HC Chief Justice: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमचा मोठा निर्णय! बॉम्बे हायकोर्टला नवे मुख्य न्यायाधीश मिळणार; कुणाची नियुक्ती होणार?.पनवेल-कर्जत प्रकल्प : एका नजरेत- मार्गाची लांबी : २९.६ किमी- मार्गिका : दुहेरी- प्रकल्प खर्च : २,७८२ कोटी रुपये- स्थानके : ५- बोगदे : ३- पूल : ४७- रोड ओव्हरब्रिज : ५- रोड अंडरब्रिज : १५- सबवे : ५- प्रगती : ९८ टक्के.जुलैमध्ये काय झाले?- चिखले, मोहोपे : सबवेचे काम पूर्ण- आरओबी ८९/१, ९०/२ : स्थानिकांसाठी खुले- बोगदे १ आणि ३ : केबल टाकण्याचे काम पूर्ण- कॅटनरी वायर : ४ किमी- कॉन्टॅक्ट वायर : ४ किमी- ड्रॉपिंग वायर : ३२ किमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.