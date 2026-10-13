मुंबई

Megablock: कसारा ब्लॉकचा लोकलसह एक्स्प्रेस गाड्यांनाही फटका, १४ ते १६ ऑक्टोबरदरम्यान लोकल सेवा बंद

Kasara Megablock: कसारा ब्लॉकमुळे १४ ते १६ ऑक्टोबरदरम्यान लोकल सेवा बंद राहणार आहेत. तसेच अनेक गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आले आहेत.
Mumbai Local

Mumbai Local

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : आसनगाव-कसारा तिसऱ्या रेल्वे मार्गिका आणि कसारा यार्डच्या विस्तारीकरणासाठी सुरू असलेल्या ब्लॉकचा फटका लोकलसह मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांनाही बसणार आहे. १४ ते १६ ऑक्टोबरदरम्यान आसनगाव-कसारा लोकल सेवा बंद राहणार असून, हावडा दुरांतोच्या दोन फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. अनेक गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल, काहींचे मार्गवळण आणि नियमन करण्यात येणार आहे.

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