मुंबई : मागील काही दिवसांपासून मुंबई लोकलमध्ये प्रवाशांमध्ये होणाऱ्या वादाचे रूपांतर जीवघेण्या हल्ल्यांमध्ये होत असल्याचे समोर येत आहेत. नुकतेच विरारहून चर्चगेटच्या दिशेने जाणाऱ्या जलद लोकलमध्ये दोन प्रवाशांमधील वादाचा फटका एका भलत्याच निष्पाप प्रवाशाला बसल्याची घटना उघडकीस आली होती. .दोन प्रवाशांमधील वादातून फेकलेला चाकूचा निशाणा चुकल्यामुळे तो अन्य एका प्रवाशाच्या छातीत घुसल्याची भयावह घटना घडली. लोकलमधील हे प्रकरण ताजे असताना आता पुन्हा अशीच घटना घडल्याचे समोर आले आहे. लोकलमध्ये बिडी ओढण्यास विरोध केल्यामुळे तीन तरुणांनी प्रवाशावर धारदार शस्त्राने हल्ला केल्याचा प्रकार घडला आहे..मुंबई पालिकेची सुरक्षा रामभरोसे; २,३७९ सुरक्षा रक्षकांची पदे रिक्त.मिळालेल्या माहितीनुसार, पहाटेच्या सुमारास ठाकुर्ली स्थानकादरम्यान कसारा लोकलमध्ये तीन तरुण बिडी ओढत असताना एका प्रवाशाने त्यांना बिडी ओढण्यास विरोध केला. यावेळी बिडी ओढत असणाऱ्या एका संतप्त तरुणाने संबंधित प्रवाशासोबत वाद घालण्यास सुरुवात केली. तसेच या वादादरम्यान हाणामारी करत थेट धारदार शस्त्राने वार केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे..Vertical Property Card : महाराष्ट्रातील प्रत्येक सदनिकेला स्वतंत्र ओळख क्रमांक आणि मालकी हक्कांची सरकारी नोंद मिळणार; महसूल विभागाकडून व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्डचा मसुदा खुला.दरम्यान, हल्ला करताच तिन्ही तरुण घटनास्थळावरून फरार झाले असून या हल्ल्यात भरत टोपले यांच्या डोळ्याजवळ गंभीर दुखापत झाली आहे. या घटनेप्रकरणी जीआरपीकडे ऑनलाईन तक्रार करण्यात आली असून पोलिसांकडून आरोपींचा शोध सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र दिवसेंदिवस लोकलमध्ये घडणाऱ्या या प्रकारामुळे रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.