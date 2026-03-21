Vasai Crime: कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करायला लावू, धमकी देत पत्रकाराने मागितली ५ लाखांची खंडणी; ५० हजार घेताना अटक

विरार : वसई तहसीलदार कार्यालय अंतर्गत सेतू सुविधा केंद्राचा चालक हा त्वरित दाखले उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखाली शासकीय फी व्यतिरिक्त जास्तीचे पैसे आकारत असल्याचे समोर आले. या कारणावरून "सेतू सुविधा केंद्राचे" सेतू कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करायला लावू अशी धमकी देत फिर्यादीकडे रु. 5 लाखांची खंडणी मागणाऱ्या वसईतील एका पत्रकार व त्याच्या साथीदाराला रु.50 हजारांची रोकड स्विकारताना काशिमीरा खंडणी विरोधी पथकांच्या पोलिसांनी अटक केली आहे. .या प्रकरणी काशिमीरा खंडणी विरोधी पथक यांनी केलेल्या कारवाई अन्वये वसई पोलिसांनी मोहनदास पांडुरंग पाटील, (56) व्यवसाय : सेतू केंद्र चालक, रां. 204, जलाराम अपार्ट, किल्ला रोड, वसई गाव यांच्या फिर्यादी वरून आरोपी 1) मिल्टन बेथ घोन्सालवीस (40) धंदा :नोकरीं, रां.गांस गाव, ता. वसई आणि 2) अमर मधुकर म्हात्रे (47) व्यवसाय : पत्रकार, रा. म्हात्रे वाडी, गिरीज ता : वसई यांच्यावर गुन्हा रजि.नं 101/2026 बी.एन.एस 2023 चे कलम 308 (2),308(3),351(2),आणि 3/5 प्रमाणे गुन्हा दाखल करीत दोघाना बुधवारी रात्री अटक केली आहे..मिरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत काशिमीरा खंडणी विरोधी पथकाने कारवाई केली. यामध्ये वसई पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यातील हकीकत याप्रमाणे, दि.16 मार्च रोजी पत्रकार अमर म्हात्रे व त्याचा साथीदार मिल्टन घोन्सालवीस यांनी फिर्यादी मोहनदास पाटील यांचे सेतू सुविधा केंद्र, तहसील कार्यालय, वसई येथे भेट दिली. यावेळी त्यांनी फिर्यादीला सांगितले की, आपण सेतू कार्यालयात विविध दाखले काढण्यासाठी येणाऱ्या लोकांना त्वरित दाखले उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखाली शासकीय फी व्यतिरिक्त जास्तीचे पैसे घेत असले बाबत आम्ही वसई तहसील व उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांत तक्रारी अर्ज करून तुमचे सेतू कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करायला लावू. अशी धमकी देऊन फिर्यादीकडे सुरुवातीला रु. 5 लाखांची मागणी केली, मात्र तडजोडीअंती दोघा आरोपीनी अडीच लाख रुपये ठरवून पैकी पहिला हप्ता म्हणून रु.50 हजार देण्याचं ठरलं..दरम्यान, फिर्यादी मोहनदास यांना दोघंही आरोपीनी पैसे देण्यासाठी तगादा लावला होता तर फिर्यादी पाटील यांना सेतू केंद्राची निविदा नुकतीच तीन वर्षासाठी जिल्हाधिकारी पालघर यांनी देऊ केली होती. अखेर फिर्यादी यांनी खंडणी विरोधी पथक काशिमीरा येथे तक्रार केली. त्यानुसार खंडणी विरोधी पथकाने पंचांच्या सहाय्याने या प्रकरणी पडताळणी केली, बुधवारी पैसे देण्याचं ठरलं आणि त्यानुसार खंडणी पथकाने त्यांच्या दोघा टीमच्या सहाय्याने वसई किल्ला परिसरात सापळा लावला आणि फिर्यादी कडून रु.50 हजार रुपये घेताना आरोपी मिल्टन घोन्सालवीस यांस रंगेहात पकडले..परंतु त्याचवेळी मिल्टन यांस पकडल्यावर त्याने आपल्या मागून येणाऱ्या अमर म्हात्रे यांनी हे पैसे घ्यायला पाठवले असल्याचे सांगताच पोलिसांनी अमर म्हात्रे यालाही ताब्यात घेतले.परिणामी खंडणी विरोधी पथक व वसई पोलिसांनी या कारवाईत आरोपीना रोख रकमे सह ताब्यात घेताना त्यांचे दोन मोबाईल, दुचाकी गाडी, महासागर प्रेसचे आयडी कार्ड असा एकूण रु.72 हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला असून या संपूर्ण खंडणी प्रकरणात अजुन हीं कोणी सहभागी आहेत का याचा हीं तपास या गुन्ह्यांचे तपासिक अधिकारी वसई पोलीस ठाण्याचे सहा. पोलीस निरीक्षक महेंद्र भामरे करत आहेत. तर गुरुवारी दोघा आरोपीना वसई कोर्टात हजर केल असता त्यांना दि.24 मार्च पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.