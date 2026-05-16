Kalyan Accident: दुर्दैवी! महापालिकेच्या कंट्राती कचरा गाडीखाली चिरडून चिमुकल्याचा मृत्यू, आईचा मन हेलावणारा टाहो

कल्याण : कल्याण परिसरात धक्कादायक घटना घडली आहे. २ वर्षीय चिमुकल्याला केडीएमसीच्या कंत्राटी कचरा गाडीने चिरडले आहे. या अपघातात चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून या हृदयद्रावक घटनेमुळे परिसरात हळहळ पसरली असून या घटनेविरोधात नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण ग्रामीणमधील वसार गावात ही घटना घडली आहे. दोन वर्षीय चिमुकला शिवम राठोड असे मृत मुलाचे नाव आहे. हा चिमुकला आपल्या घरासमोर खेळत असताना केडीएमसीच्या कंत्राटी कचरा वाहतूक करणाऱ्या गाडीने त्याला चिरडले. या भीषण घटनेत चिमुकल्याचा जागीच मृत्यू झाला..Mumbai: स्वतःच्या जोखमीवर जीर्ण इमारतीत राहा, वयोवृद्धास वास्तव्याची हायकार्टाची परवानगी .दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच हिललाईन पोलीस ठाण्याचे अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. सध्या शिवमचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कल्याण येथील रुक्मिणीबाई रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे. तसेच पोलिसांकडून या घटनेचा पंचनामा करून अपघाताचा तपास सुरू करण्यात आला आहे..त्याचबरोबर शिवमचे आई-वडील मोलमजुरी करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून चिमुकल्याच्या आईने आक्रोश करत न्यायाची मागणी केली आहे. 'माझ्या मुलाला न्याय मिळाला पाहिजे, दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे. तसेच या घटनेनंतर केडीएमसीच्या कंत्राटी कचरा वाहतूक व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.