KDMC Election : ठाकरेंच्या अधिकृत उमेदवाराचा महायुतीच्या उमेदवाराला पाठिंबा, शिंदे गटात प्रवेश; प्रभागात विरोधक नावापुरते

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या अधिकृत उमेदवारानं शिवसेना महायुतीच्या उमेदवाराला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केलाय. कल्याण ग्रामीण भागात यामुळे शिवसेना महायुतीचं पारडं जड झालं आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अधिकृत उमेदवार रामचंद्र गणपत माने हे प्रभाग क्रमांक ३० (ड) मधून लढत आहेत. त्यांनी शिवसेना महायुतीचे अधिकृत उमेदवार अर्जुन बाबू पाटील यांनाच पाठिंबा दिल्यानं आता राजकीय वर्तुळात खळबळ उडालीय..शिवसेना खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत रामचंद्र माने यांनी बुधवारी शिवसेनेतही प्रवेश केला. त्यानंतर रामचंद्र माने याच्यासह प्रभाग क्रमांक ३० मधील शिवसेनेच्या सर्व उमेदवारांना पाठिंबा देत असल्याचं जाहीर केलं. त्याबाबतचं अधिकृत पत्रही सादर करण्यात आलं..अंबरनाथमध्ये भाजप-काँग्रेसची युती, कमळाला हाताचा आधार; शिवसेना शिंदे गट विरोधी बाकावर.याआधी प्रभाग ३० ड मधील डॉक्टर मनोज बामा पाटील यांनीही अर्जुन पाटील यांना पाठिंबा जाहीर केलेला. दरम्यान, आता रामचंद्र माने यांनीही बिनशर्त पाठिंबा दिल्यानं महायुतीचे उमेदवार अर्जून पाटील यांच्या विरोधात कुणीच उमेदवार उरलेला नाही. दोन्ही विरोधी उमेदवारांकडून पाठिंब्यामुळे प्रभाग ३० ड मधील निवडणूक ही एकतर्फी झालीय..रामचंद्र पाटील यांनी केवळ बिनशर्त पाठिंबाच दिला नाही तर त्यांनी थेट शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेशही केलाय. यामुळे ठाकरे गटाला ऐनवेळी मोठा धक्का बसल्याचं मानलं जात आहे. रामचंद्र पाटील यांच्या पक्ष प्रवेशावेळी शिवसेनेचे भाऊसाहेब चौधरी, आमदार राजेश मोरे, भाजप जिल्हा प्रमुख नंदकिशोर परब, नाना सूर्यवंशी, ज्येष्ठ नगरसेवक रमेश म्हात्रे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.