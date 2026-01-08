मुंबई

KDMC Election : ठाकरेंच्या अधिकृत उमेदवाराचा महायुतीच्या उमेदवाराला पाठिंबा, शिंदे गटात प्रवेश; प्रभागात विरोधक नावापुरते

KDMC Election : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट बघायला मिळत आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे अधिकृत उमेदवार रामचंद्र माने यांनी शिंदेंच्या उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर केल्यानं खळबळ उडालीय.
KDMC Election Sees Major Political Twist

सूरज यादव
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीत ठाकरे गटाच्या अधिकृत उमेदवारानं शिवसेना महायुतीच्या उमेदवाराला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केलाय. कल्याण ग्रामीण भागात यामुळे शिवसेना महायुतीचं पारडं जड झालं आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अधिकृत उमेदवार रामचंद्र गणपत माने हे प्रभाग क्रमांक ३० (ड) मधून लढत आहेत. त्यांनी शिवसेना महायुतीचे अधिकृत उमेदवार अर्जुन बाबू पाटील यांनाच पाठिंबा दिल्यानं आता राजकीय वर्तुळात खळबळ उडालीय.

Mumbai
kalyan
kalyan dombivli municipal corporation

