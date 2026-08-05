इंजेक्शनची सुई चिमुकल्याच्या कमरेत अडकली, KDMCच्या रुग्णालयात डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा; करावी लागली शस्त्रक्रिया

KDMC Hospital Case: केडीएमसीच्या रुक्मिणीबाई रुग्णालयात डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणाचा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. भटक्या कुत्र्यानं चावा घेतलेल्या चिमुकल्याला इंजेक्शन देताना सुई त्याच्या कमरेत अडकून राहिल्याची घटना घडलीय. यामुळे मुलाला त्रास जाणवू लागल्यानंतर एक्सरे काढण्यात आला. त्यात सुई कमरेत अडकल्याचं समजलं. शेवटी खासगी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करून सुई बाहेर काढण्यात आली. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, कावेश पांडे नावाच्या अडीच वर्षांच्या चिमुकल्याला कुत्र्यानं चावा घेतला होता. त्याला उपचारासाठी रुक्मिणीबाई रुग्णालयात आणलं होतं. तिथं रेबीजच्या लसीचं इंजेक्शन दिल्यानंतर सुई शरिरातच राहिली. याचा त्रास मुलाला सुरू झाल्यानंतर एक्सरे काढला असता कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला..Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत मोठी कारवाई! विद्यार्थ्यांवर ड्रग्जमाफियांचा डोळा, ४१.६० लाखांच्या अमली पदार्थांसह तस्कर जेरबंद.कमरेत अडकलेली सुई काढण्यासाठी मुलाला खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. तिथं शस्त्रक्रिया करून ही सुई बाहेर काढण्यात आली. दरम्यान, घडलेल्या प्रकारामुळे सरकारी रुग्णालयाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित होत आहे. मुलाच्या नातेवाईकांनी संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केलीय..मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉक्टर दीपा शुक्ला यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. उपचारात इंटर्न डॉक्टरांचा सहभाग होता का याचाही तपास करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली..चिमुकल्याच्या आईने सांगितलं की, इंजेक्शन दिल्यानंतर सुई बाहेर आली नाही असं आम्ही डॉक्टरांना सांगितलं. तरी त्यांनी सुई इकडे तिकडे पडल्याचं उत्तर देत घरी जाण्यास सांगितलं. डॉक्टरांनी जोरात इंजेक्शनची सुई खुपसल्यानं पूर्ण सुई कमरेत अडकल्याचा आरोपही चिमुकल्याच्या आईने केला. घरी गेल्यानंतर चिमुकल्या कावेशला त्रास होऊ लागल्यानं सायन रुग्णालयात नेलं. पण तिथंही उडवाउडवीची उत्तरं मिळाल्यानं खासगी रुग्णालयात शस्त्रक्रिया करून सुई बाहेर काढली असं आईने म्हटलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.