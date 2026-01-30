KDMC Mayor: राजकीय नाट्यावरचा पडदा अखेर उघडला! एकनाथ शिंदेंचा 'हा' शिलेदार होणार महापौर; केडीएमसी महापौर–उपमहापौर पदाचे चित्र स्पष्ट

डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेचे महापौर पदी शिंदे सेनेचा महापौर बसणार हे चित्र आज जवळपास स्पष्ट झाले. शिवसेनेच्या नगरसेविका ॲड. हर्षाली थविल यांनी महापौर पदासाठी तर भाजपाचे नगरसेवक राहूल दामले यांनी उप महापौर पदासाठी शुक्रवारी अर्ज दाखल केला. शिंदे सेना, भाजप आणि मनसेच्या नेत्यांनी एकत्र येत महायुतीमधील नगरसेवकांचे अर्ज दाखल केल्याने महिनाभर सुरू असलेल्या राजकीय नाट्यावर आज अखेर पडदा पडला. .कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या महापौर व उपमहापौर पदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा आज शेवटचा दिवस होता. शुक्रवारी शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरसेविका ॲड. हर्षाली थविल यांनी महापौर पदासाठी तर भाजपचे नगरसेवक राहूल दामले यांनी उपमहापौर पदासाठी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत..Mumbai News: पालिका रुग्णालयांत डिजिटल पेमेंट सुविधा, निविदा प्रक्रिया सुरू; वेळ वाचणार .हे अर्ज शिवसेना–भाजप तसेच मनसेच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत दाखल करण्यात आले. यावेळी कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजेश मोरे, मनसे नेते राजू पाटील, भाजपचे नंदू म्हात्रे, नाना सूर्यवंशी, गोपाळ लांडगे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. महापौर व उपमहापौर या दोन्ही पदांसाठी प्रत्येकी एकच अर्ज दाखल झाल्याने, या महत्त्वाच्या पदांवरील निवडणुकीचा निकाल जवळपास निश्चित झाला आहे. त्यामुळे येत्या ३ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेतील निवडणूक प्रक्रिया केवळ औपचारिकता ठरणार आहे..दरम्यान, नव्या महापौर व उपमहापौरांच्या नेतृत्वाखाली कल्याण-डोंबिवली शहराच्या विकासाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला. तसेच मनसेचे खासकरून आभार त्यांनी मानले. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे तसेच नेते राजू पाटील यांचे मी धन्यवाद मानतो त्यांनी महायुतीला येथे पाठिंबा दिला. शिवसेना व भाजपाचे मोठे ताकद येथे होतीच त्यात आता मनसेचे देखील भर पडली आहे. मनसेचे साथ मिळाल्यामुळे महायुतीची ताकद वाढली असून विकास कामांना आता गती मिळेल. येत्या तीन तारखेला महापौर व उपमहापौर हे बिनविरोध निवडून येतील अशी आशा व्यक्त करतो असे खासदार डॉ. शिंदे म्हणाले..Thane Mayor: शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात कोणाची सत्ता? ठाणे महापौर पदाबाबत शिंदे-फडणवीसांचा मोठा निर्णय; 'या' नगरसेवकांच्या नावावर शिक्कामोर्तब .महापौर पदासाठी अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवार हर्षाली थवील म्हणाल्या, या लाडक्या बहिणीवर पक्षाने, पक्षातील वरिष्ठांनी जो विश्वास दाखवला आहे तो सार्थ ठरवण्यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न करेन. ग्रामीण भागातून आलेल्या नगरसेवकाला संधी मिळाली आहे. आम्ही नक्कीच चांगले काम करून दाखवू. तर भाजपचे उपमहापौर पदाचे उमेदवार राहुल दामले म्हणाले, पक्षाने मला दुसऱ्यांदा संधी दिली आहे. पक्षातील वरिष्ठांचा हा विश्वास आम्ही सार्थ ठरवू. येत्या काळामध्ये रखडलेल्या विकास कामांना गती देण्यासाठी आमचे पहिले प्राधान्य असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.