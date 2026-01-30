मुंबई

KDMC Mayor: राजकीय नाट्यावरचा पडदा अखेर उघडला! एकनाथ शिंदेंचा 'हा' शिलेदार होणार महापौर; केडीएमसी महापौर–उपमहापौर पदाचे चित्र स्पष्ट

Kalyan-Dombivli Municipal Corporation: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या महापौर व उपमहापौर पदासाठी अर्ज दाखल करण्याचा आज शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे केडीएमसी महापौर–उपमहापौर पदाचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे.
शर्मिला वाळुंज
डोंबिवली : कल्याण डोंबिवली महानगर पालिकेचे महापौर पदी शिंदे सेनेचा महापौर बसणार हे चित्र आज जवळपास स्पष्ट झाले. शिवसेनेच्या नगरसेविका ॲड. हर्षाली थविल यांनी महापौर पदासाठी तर भाजपाचे नगरसेवक राहूल दामले यांनी उप महापौर पदासाठी शुक्रवारी अर्ज दाखल केला. शिंदे सेना, भाजप आणि मनसेच्या नेत्यांनी एकत्र येत महायुतीमधील नगरसेवकांचे अर्ज दाखल केल्याने महिनाभर सुरू असलेल्या राजकीय नाट्यावर आज अखेर पडदा पडला.

