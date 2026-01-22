मुंबई

महापौरपदाची लॉटरी कुठे कुणाला? कल्याण डोंबिवली, ठाणे, जालना आणि लातूरसाठी आरक्षण सोडत जाहीर

Municipal Mayor Reservation : राज्यातील २९ महापालिकांच्या महापौरपदासाठी आरक्षणाची सोडत जाहीर होत आहे. एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी सोडत प्रक्रिया सुरू आहे.
सूरज यादव
महापौर पदासाठी आरक्षणाची सोडत सुरू झालीय. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत एसटी प्रवर्गासाठी सोडत निघाली आहे. एकूण ३ महानगर पालिकांसाठी एसटी प्रवर्गासाठी सोडत असेल. तर १७ महापालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गाचा महापौर असणार आहे. ५० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असून यामुळे १४ महापालिकांवर महिलाराज असणार आहे. भिवंडीत अनुसूचित जातीचा महापौर असणार आहे. केडीएमसीत अडीच वर्षांसाठी एसटी प्रवर्गाचा महापौर असणार आहे.

