Kalyan News: रुग्णाच्या फॅक्चर पायाला प्लास्टरऐवजी लावला पुठ्ठा, कल्याणमध्ये पालिकेच्या रुग्णालयात धक्कादायक प्रकार

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या रुक्मिणीबाई रुग्णालयातील आरोग्य व्यवस्थेचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. प्लास्टर उपलब्ध नसल्याने एका व्यक्तीच्या फॅक्चर झालेल्या पायाला प्लास्टरऐवजी चक्क पुठ्ठा लावण्यात आला. रुग्णालयाने प्लास्टर बाहेरून आणण्यास सांगितल्याचा आरोपही कुटुंबीयांनी केला आहे..'व्हिडिओ पाहिला आहे. याबाबत माहिती घेऊन सांगते. अस्थिरोगतज्ज्ञ ओपीडीच्या वेळेत असतात,' असे रुग्णालयाच्या मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ला यांनी सांगितले. बेतूरकरपाडा परिसरातील रहिवासी राम सोनी यांच्या पायाला फॅक्चर झाले होते. त्यांच्या कुटुंबीयांनी उपचारासाठी त्यांना रुक्मिणीबाई रुग्णालयात आणले होते..Pandavkada Waterfall: पांडवकडा धबधब्यावर पुन्हा मोठी दुर्घटना! मित्रांसोबत सहलीला गेलेल्या २३ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू.प्लास्टर उपलब्ध नसल्याने ते बाहेरून आणा असे सांगत सोनी यांच्या पायाला पुठ्ठा लावण्यात आला, असे जखमीचा मुलगा अभय सोनी यांनी सांगितले. यावर रुग्णालयाने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नसल्यामुळे प्लास्टर करता आले नसल्याचे म्हटले आहे. .Thane News: साखर झोपेत असताना भयंकर घडलं! ठाण्यात २५ वर्षे जुन्या सदनिकेचा काही भाग कोसळून दुर्घटना; २ जखमी .या प्रकाराची माहिती मिळताच मनसेचे नगरसेवक गणेश लांडगे रुग्णालयात दाखल झाले. त्यांनी रुग्णालयातील दुरवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करून कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याप्रकरणी संबंधितांवर ठोस कारवाईची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.