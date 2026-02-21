मुंबई

KDMC Bus: प्रवाशांची आर्थिक लूट थांबणार! सह्याद्रीनगर ते कल्याण स्थानक बस पुन्हा धावली; आता १० रुपयांत प्रवास

KDMC Bus Service: कल्याण-डोंबिवली महापालिका परिवहन उपक्रमांतर्गतील सह्याद्रीनगर ते कल्याण स्थानक बस सेवा पुन्हा सुरी करण्यात आली आहे. यामुळे प्रवाशांच्या खिशावरचा त्रास आता कमी होणार आहे.
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका परिवहन उपक्रमांतर्गत गेल्या अनेक दिवसांपासून बंद असलेली मार्ग क्रमांक तीन (साई चौक- सह्याद्रीनगर- कल्याण स्थानक) ही बससेवा पुन्हा सुरू झाली आहे. शिवसेना शहरप्रमुख तथा परिवहन कामगार कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रवी पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे ही सेवा (गुरुवारपासून)प्रवाशांच्या सेवेत रुजू झाली आहे.

