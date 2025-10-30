आरोपीची बहीण-डॉक्टर यांच्यात प्रेमसंबंध; रागातून मुंबईतील KEM रुग्णालयात डॉक्टरवर चाकूने जीवघेणा हल्ला, प्रकृती चिंताजनक

मुंबई : शहरातील प्रसिद्ध केईएम (KEM Hospital Mumbai) रुग्णालयात गुरुवारी धक्कादायक प्रकार घडला आहे. रुग्णालयातील एका डॉक्टरवर (Doctor) चाकूने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला असून या घटनेमुळे आरोग्य वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, हल्ला रुग्णालयातील एका महिला कर्मचाऱ्याच्या भावाने केला आहे. आरोपीला आपली बहीण आणि डॉक्टर यांच्यातील संबंधांचा राग होता. या संतापातून त्याने थेट रुग्णालयात प्रवेश करून डॉक्टरवर चाकूने वार केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..पतीला प्रेयसीसह रंगेहात पकडलं, संतापलेल्या बायकोनं रस्त्यावरच चपलांनी हाणलं, प्रेयसी लॉजमधून पसार; VIDEO तुफान व्हायरल.हल्ल्यात डॉक्टर गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर केईएम रुग्णालयातच उपचार सुरू आहेत. सध्या त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. घटनेनंतर आरोपी आणि त्याचे दोन साथीदार घटनास्थळावरून फरार झाले असून पोलिसांनी तातडीने शोधमोहीम सुरू केली आहे..भोईवाडा पोलिस ठाण्यात हत्या करण्याच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींच्या शोधासाठी विशेष पथक स्थापन करण्यात आले असून त्यांचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू आहे. या घटनेनंतर रुग्णालय परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने रुग्णालय प्रशासनाने अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे. या प्रकारामुळे रुग्णालयातील सुरक्षेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून डॉक्टर संघटनांनीही या घटनेचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.