आरोपीची बहीण-डॉक्टर यांच्यात प्रेमसंबंध; रागातून मुंबईतील KEM रुग्णालयात डॉक्टरवर चाकूने जीवघेणा हल्ला, प्रकृती चिंताजनक

Knife Attack on Doctor at Mumbai’s KEM Hospital : मुंबईतील KEM रुग्णालयात डॉक्टरवर चाकूने हल्ला झाला असून डॉक्टर गंभीर जखमी झाले आहेत. आरोपी आणि त्याचे साथीदार फरार असून पोलिस तपास सुरू आहे.
बाळकृष्ण मधाळे
मुंबई : शहरातील प्रसिद्ध केईएम (KEM Hospital Mumbai) रुग्णालयात गुरुवारी धक्कादायक प्रकार घडला आहे. रुग्णालयातील एका डॉक्टरवर (Doctor) चाकूने जीवघेणा हल्ला करण्यात आला असून या घटनेमुळे आरोग्य वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

