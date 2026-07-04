बंदी असतानाही प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश; सलग दोन दिवसांत दोन तरुणांचा मृत्यू, पांडवकडा धबधब्यातील घटना

खारघरमधील पांडवकडा धबधबा परिसरात धोक्याचा इशारा आणि प्रशासनाने लागू केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याने दोन दिवसांत दोन तरुणांचा पाण्याच्या प्रवाहात बुडून मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. दोघांचेही मृतदेह अद्याप सापडले नसून पोलिस, अग्निशमन दल आणि बचाव पथकांकडून शोधमोहीम सुरू आहे..खारघर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (३ जुलै) सायंकाळी तळोजा येथील मोहम्मद मोबशीर मोहम्मद शाहिद (२०) हा मित्रांसोबत पांडवकडा धबधबा परिसरात गेला होता. यावेळी पाण्याचा अंदाज न आल्याने तो वेगवान प्रवाहात वाहून गेला. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, शनिवारी (४ जुलै) सकाळी सांताक्रूझ (कलिना) येथील शेण्णोन गॅस्पर किनी (१९) हाही त्याच परिसरात पाण्यात बुडाला..Nashik News : गंगापूर धरणाच्या बॅक वॉटरमध्ये आतेबहिणीसह चौघांचा पाण्यात बुडून मृत्यू; एक युवती बचावली.दोन्ही घटनांची माहिती मिळताच खारघर पोलिस, अग्निशमन दल आणि बचाव पथके तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. शनिवारी दिवसभर दोघांचा शोध घेण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, मुसळधार पावसामुळे वाढलेला पाण्याचा वेग, खोल दरी, निसरडे खडक आणि प्रतिकूल हवामान यामुळे बचावकार्याला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सायंकाळपर्यंत दोघांचेही मृतदेह हाती लागू शकले नाहीत..Ghodegaon News : तलावात कपडे धुताना पाय घसरून पडल्याने बुडून सोळावर्षीय मुलीचा मृत्यू.दरम्यान, पावसाळ्यात पांडवकडा धबधबा परिसरात प्रवेश करण्यास प्रशासनाने बंदी घातली असूनही अनेक पर्यटक जीव धोक्यात घालून येथे येत असल्याचे वारंवार समोर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी नागरिकांना आणि पर्यटकांना धोकादायक ठिकाणी जाणे टाळण्याचे तसेच प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. दोन्ही तरुणांच्या शोधासाठी रविवारीही शोधमोहीम सुरू ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.