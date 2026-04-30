Mumbai Highway : मुंबई-नाशिक प्रवास आता सुसाट! खारेगाव खाडीवरील नवीन उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला; तासनतास होणाऱ्या कोंडीतून सुटका, पुलाची वैशिष्ट्ये काय?

ठाणे : मुंबई-नाशिक महामार्गावरील वाढत्या वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी खारेगाव खाडी पुलावरील एक प्रकल्प पूर्णत्वास आला आहे. खारेगाव खाडी पूल येथील नव्याने (Kharigaon Creek flyover traffic update) उभारण्यात आलेला उड्डाणपूल बुधवार (ता. २९)पासून जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाहनांसाठी खुला करण्यात आला आहे. यामुळे मुंबई, ठाण्याहून नाशिककडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..गेल्या काही वर्षांपासून मुंबई-नाशिक मार्गावर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. समृद्धी महामार्गाशी जोडणी झाल्यानंतर भविष्यातील वाढत्या वाहतुकीचा विचार करून रस्त्याचे रुंदीकरण, तसेच पर्यायी उड्डाणपुलांची उभारणी करण्यात येत आहे. खारेगाव टोलनाक्याजवळील जुन्या साकेत पुलाच्या शेजारी नवीन पुलाचे काम हाती घेण्यात आले होते..पूर्वी केवळ १५ मिनिटांत पार होणारा हा टप्पा कोंडीमुळे तासभर लागण्याची वेळ येत होती. दरम्यान, साकेत उड्डाणपूल सुरू झाल्यानंतर काही प्रमाणात कोंडी कमी झाली होती; मात्र पुढील अरुंद रस्त्यामुळे चार मार्गिकेची वाहतूक दोन मार्गिकेवर येत असल्याने वाहनांचा वेग पुन्हा मंदावत होता. आता खारेगाव खाडीवरील नवीन उड्डाणपूल सुरू झाल्याने या समस्येत आणखी सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे..अशातच पुलाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली लोड टेस्टिंग प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, त्याचा सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकारी पांचाळ यांच्याकडे सादर करण्यात आला होता. सर्व तपासण्या पूर्ण झाल्यानंतर पूल वाहतुकीसाठी सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..प्रवासाला गती येणार असल्याचा दावा'एमएसआरडीसी'चे कार्यकारी अभियंता सुभाष बोरसे यांनी सांगितले की, हा पूल अधिकृतपणे वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे ठाणे-नाशिक मार्गावरील प्रवास अधिक जलद, सुरक्षित आणि सुलभ होणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..पुलाची वैशिष्ट्येपुलाची एकूण लांबी : ८२५ मीटरएकूण गाळे : १५प्रत्येक गाळ्याची लांबी : ५४.५० मीटरपायाभूत रचना : पाईल फाउंडेशन पद्धतपियर व अबटमेंट : काँक्रीटमध्ये बांधकामएकूण रुंदी : ४ लेन (४ पदरी)पृष्ठभाग : डांबर व मास्टिकनेव्हिगेशन स्पॅन : १ नग.