Mumbai Bogus Birth Certificates : मुंबई महापालिकेत ८७ हजारांहून अधिक बोगस जन्म प्रमाणपत्रांचा आरोप

विरार : मुंबई महापालिकेत तब्बल ८७ हजारांहून अधिक बोगस जन्म प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा दावा आज भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी वसई विरार महानगरपालिकेत केला.या घोट्याल्या संधरबात आपण राज्यातील इतर महानगरपालिकांमध्येही अशाच प्रकारची प्रकरणे तपासात असल्याचे सांगितले. .ऑनलाइन पद्धतीने खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे बांगलादेशी नागरिक जन्म प्रमाणपत्र मिळवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..दरम्यान, या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या आरोग्य विभागाची विशेष बैठक बोलावण्यात आली आहे. तसेच, या बनावट जन्म प्रमाणपत्रांचा वापर मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी होण्याची भीतीही सोमय्या यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे..यासंदर्भात आज वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांची भेट घेण्यात आली. या विषयावर योग्य तोडगा काढण्यासाठी तसेच आवश्यक उपाययोजनांबाबत चर्चा करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी यावेळी8 दिली.किरीट सोमय्या यांच्या वसई विरार महानगर पालिका भेटी वेळी त्यांच्या बरोबर पालिकेतील विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील,गटनेते अशोक शेळके भाजपच्या जिल्हाध्यक्ष ताठ नगरसेविका प्रज्ञा पाटील व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.