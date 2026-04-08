Kirit Somaiya journalists clash : किरीट सोमय्यांची पत्रकारांना थेट दमदाटी, प्रश्न विचारताच भडकले; मुंबईतील घटनेने खळबळ

Mumbai Aarey Colony illegal construction inspection news : मुंबईतील आरे कॉलनी परिसरातील कथित अवैध बांधकामांची पाहणी करण्यासाठी गेलेले भाजप नेते किरीट सोमय्या आणि स्थानिक पत्रकार यांच्यात बुधवारी शाब्दिक वाद झाल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमय्या आरे कॉलनी परिसरात अवैध बांधकामांची पाहणी करत असताना काही पत्रकार तेथे व्हिडिओ शूटिंग करत होते. यावेळी पत्रकारांनी काही प्रश्न विचारल्याने दोन्ही बाजूंमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली..या वादादरम्यान सोमय्या यांनी काही पत्रकारांचे मोबाईल हिसकावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच "येथे कोणते पत्रकार आहेत त्यांची ओळखपत्र तपासा, येथे अतिरेकी घुसले आहेत," असे वक्तव्य केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असल्याचेही सांगितले जात आहे..घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. दरम्यान, वार्तांकनासाठी गेलेल्या पत्रकारांना सोमय्या यांनी दमदाटी केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या प्रकरणाची पुढील चौकशी पोलिसांकडून सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.