Kishor Kadam : अभिनेता किशोर कदम यांनी उजेडात आणला आणखी एक भयंकर प्रकार, व्यक्त केली 'ही' भीती; मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे महत्त्वाची मागणी

Summary अभिनेता किशोर कदम यांनी त्यांच्या सोसायटीतील स्ट्रक्चरल ऑडिटर नियुक्तीतील गैरव्यवहार आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या इंजिनिअरवर गंभीर आरोप केले.त्यांनी PMC, बिल्डर आणि मॅनेजिंग कमिटीतील संगनमत उघड करत भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला.आवाज उठवल्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या पत्नीला मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक त्रास होत असल्याची तक्रार करून मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे कारवाईची मागणी केली..अभिनेते किशोर कदम यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घराबाबत मोठा दिलासा दिला होता. मात्र किशोर कदम यांनी ते राहात असलेल्या सोसायटीबाबत एक भयंकर हादरवणारा प्रकार समोर आणत मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा या प्रकरणात लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे. काही वर्षांपूर्वी फोर्जरीच्या गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आणि परवाना रद्द करण्यात आलेल्या एका इंजिनियरला पुन्हा सोसायटीत स्ट्रक्चरल ऑडिटर म्हणून नेमण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार त्यांनी समोर आणला आहे. याबाबत किशोर कदम यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहिली आहे. .किशोर कदम आपल्या पोस्टमध्ये म्हणतात की, नमस्कार फडणवीस साहेब, ११ ऑगस्ट रोजी आमच्या सोसायटीच्या पुनर्विसाच्या गैरकारभारा विरोधात मी जी पोस्ट केली होती त्याची दखल घेऊन 12 ऑगस्ट रोजी तीच पोस्ट शेअर करुन आपण मला जो दिलासा दिलात त्या बद्दल मी आपला खूप खूप आभारी आहे. काही गोष्टी मी आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो आमच्या येथे RADIUS & ASSOCIATS आणि बिल्डर PRO DEV हे दोघे स्टॅटेजीकल भागीदार असल्याचेआमच्या निदर्शनास आले आहे, आणि ही बाब मॅनेजिंग कमिटीने आमच्यापासून जाणीवपूर्वक पहिल्यापासून लपवून ठेवलेली आहे..वास्तविक पीएमसी आणि बिल्डर हे संपूर्णपणे वेगळे असायला हवेत आणि पीएमसी ने फक्त सोसायटीच्या हितासाठी काम करावे असे अपेक्षित असते. तरी कमिटीने घोळ करून या दोघांना एकाच ठिकाणी नियुक्त केले हे संपूर्ण रेकॉर्ड तपासल्यावर लक्षात येईल. RADIUS &ASSOCIATS चे तेजस शहा यांना काही वर्षांपूर्वी फोर्जरीच्या गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आलेली होती आणि त्यांच्यावर IPC खाली 420/ 468/465 आणि 471 ही कलमे लावण्यात आली आहेत. तसेच त्यांचे ARCHITECT म्हणूनचे लायसन्सही कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहे..पण हेच तेजस शहा आज स्ट्रक्चरल इंजिनिअर म्हणून आमच्या सोसायटीमध्ये काम करीत आहेत. ज्या मुबई महापालिकने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला,तीच पालिका त्यांना स्ट्रक्चरल इंजिनियर म्हणून काम करण्याचे लायसन्स देते आणि पत्ता बदलून,वेगळी कंपनी काढून तेच तेजस शहा तशाच प्रकारचा गुन्हा आमच्या सोसायटी मध्ये करू पाहतात हा एक विलक्षण योगायोग आहे. हे सगळे आम्हा सामान्यांच्या अवाक्या बाहेरचे आहे असे त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे. .वाईट अनुभव पुरावे सादर करुन, एवढा जाहीर विरोध करुन अजूनही कमिटी ढिम्म हलत नाही याचा अर्थ मॅनेजिंग कमिटी PMC आणि BUILDER यांच्यामध्ये गैरव्यवहार झाला असल्याचा संशय घ्यायला पुरेपूर जागा आहे.माझ्यासारख्या कलावंताने सर्वस्व पणाला लावून या प्रकरणाविरोधात आवाज उठवला हे चांगले झाले की वाईट या संभ्रमात गेले काही दिवस मी जगतो आहे. कारण त्याचे वाईट परिणाम गेल्या काही दिवसात आम्हाला अनुभवास येत आहेत. असे किशोर कदम यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे. .अनोळख्या बाईकडून रेकी किशोर कदम पोस्टमध्ये पुढे लिहितात की, दिनांक १२ सप्टेंबर रोजी रात्री आठ वाजून त्रेपन्न मिनिटांनी एक अनोळखी महिला सोसायटीमध्ये शिरली आमच्याबद्दल चौकशी करु लागली. शेवटी आमच्या दारावर येऊन ठेपली तिने बेल वाजवली कडी वाजवली. मग वरल्या मजल्यावर गेली, तिथे तीन मिनिटे थांबली. आणि पुन्हा आमच्या दाराबाहेर येऊन बेल वाजवते वाजवली. सगळे आमच्याच दाराबाहेर लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरा मध्ये रेकॉर्ड झालेय हीच महिला या आधीही दोन वेळा सोसायटीच्या आसपास येऊन आमची चौकशी करून गेल्याचे कळाले आहे. हे सगळे सोसायटीच्या CCTV कॅमेऱ्यातही record झाले असावे आणि ते फुटेज सोसायटी चौकशीत उपलब्ध करुन देईल अशी आशा करूयात..गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या श्री. तेजस शहा यांची मॅनेजजिंग कमिटीने कुठल्याही प्रकारची सखोल चौकशी न करता नियुक्ती केल्याच्या विरोधात आवाज उठवल्याने आता मला आणि माझ्या पत्नीला हा भावनिक मानसिक सामाजिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो आहे. वाईट प्रवृत्तीच्या विरोधात आवाज उठवणे हे प्रत्येक जबाबदार नागरिकांचे कर्तव्य आहे. इथे तर माझे संपूर्ण घरच दावणीला लागले आहे. खरेतर सगळी तेवीस घरे मॅनेजिंग कमिटीने दावणीला लावली आहेत. अशा बेजबाबदार आणि बेबुर्वत कारभार करणाऱ्या मॅनेजिंग कमिटी विरोधात कडक कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे, जेणेकरून अशा प्रवृत्तीच्या भ्रष्ट कारभार करणाऱ्या कमिट्या ताळ्यावर येतील. .माननीय फडणवीस साहेब..! आपण जो मला दिलासा दिलात त्याबद्दल मी आणि माझी पत्नी आपले खूप खूप आभारी आहोत. या प्रकरणाशी संबंधित सर्व शासकीय कार्यालयांच्या सहकार्याचे रूपांतर मला न्याय मिळवून देण्यात होईल अशी मी आशा व्यक्त करतो. असे किशोर कदम यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे..FAQsप्र.१: किशोर कदम यांनी नेमका कोणता प्रकार उघड केला? ➡️ त्यांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटरची सोसायटीत बेकायदेशीर नियुक्ती झाल्याचा प्रकार उघड केला.प्र.२: PMC आणि बिल्डरविषयी त्यांनी काय म्हटले आहे? ➡️ PMC आणि बिल्डर संगनमताने काम करत असून सोसायटीच्या हिताकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला.प्र.३: त्यांना कोणते धोके जाणवले? ➡️ अनोळखी महिला घराभोवती रेकी करत असल्याचे CCTV फुटेजमध्ये दिसल्याने त्यांना मानसिक व भावनिक त्रास जाणवतो आहे.प्र.४: किशोर कदम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे काय मागणी केली? ➡️ सोसायटीतील भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर कारवाई करून जबाबदार कमिट्यांना ताळ्यावर आणावे, अशी मागणी केली.प्र.५: या प्रकरणात त्यांचे कृतज्ञता कोणाकडे व्यक्त केली आहे? ➡️ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या आधीच्या तक्रारीची दखल घेतल्याबद्दल त्यांनी आभार मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 