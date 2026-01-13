Voter List: नवीन मतदारांसाठी महत्त्वाची माहिती! मतदार यादीत नाव आहे की नाही? अशा प्रकारे करा खात्री

राज्यभरातील महानगरपालिका निवडणुकीसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. तर १५ जानेवारी २०२६ रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक पात्र नागरिकाने मतदानाचा हक्क बजावणे महत्त्वाचे आहे. निवडणूक आयोगासह सर्व राजकीय पक्षांकडून मतदानाचा हक्क आवर्जून बजावण्याचे आवाहन केले जात आहे. .अनेकदा मतदारांकडे मतदान ओळखपत्र असूनही मतदान यादीत नाव नसल्यामुळे मतदान करता येत नाही. तसेच, मतदानादिवशी मतदान केंद्र शोधताना गैरसोय होते. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच मतदार यादीत आपले नाव तपासणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे मतदार यादीत आपले नाव कसे तपासायचे याबाबत संपूर्ण माहिती जाणून घ्या..Thane: बदलापूर स्वीकृत नगरसेवक प्रकरणी नवा ट्विस्ट, भाजपने दिला मुस्लिम उमेदवार; दंगलीचे गुन्हे असल्याचा आरोप.मतदार यादीत नाव तपासण्याची प्रक्रियाभारत निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाइट electoralsearch.eci.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या. या वेबसाइटवर दोन पर्याय उपलब्ध आहेत.पहिल्या पर्यायामध्ये तुम्हाला तुमचे नाव, वडिलांचे किंवा पतीचे नाव, जन्मतारीख, लिंग, राज्य, जिल्हा आणि विधानसभा मतदारसंघाची माहिती भरावी लागते. सर्व माहिती भरल्यानंतर कॅप्चा कोड टाकून तुमचे नाव मतदार यादीत असल्यास दिसून येईल.दुसऱ्या पर्यायामध्ये मतदार ओळखपत्र क्रमांक (EPIC) वापरून नाव शोधता येते. EPIC क्रमांक आणि राज्य निवडून संबंधित मतदाराची संपूर्ण माहिती स्क्रीनवर दिसते. यामध्ये मतदान केंद्र, भाग क्रमांक आणि मतदार क्रमांकही नमूद असतो, जो मतदानाच्या दिवशी उपयोगी ठरतो..‘मताधिकार' मोबाईल ॲपराज्य निवडणूक आयोगाने ‘मताधिकार' हे मोबाईल ॲप उपलब्ध करून दिले आहे. ते गुगल प्ले स्टोअरवरून डाऊनलोड करता येईल.=या ॲपद्वारे मतदाराचे ‘संपूर्ण नाव' किंवा ‘मतदार ओळखपत्रा'चा (EPIC) क्रमांक नमूद करून मतदार यादीतील नाव शोधता येईल. त्यानंतर जिल्हा आणि महानगरपालिकेच्या नावाची निवड केल्यानंतर मतदाराचे नाव दिसेल. तसेच मतदान केंद्राचे ठिकाणही कळेल..तसेच मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in/ हे संकेतस्थळदेखील आहे. त्यातील Search Name in Voter List वर क्लिक करून ॲपप्रमाणे ‘नाव' किंवा ‘मतदार ओळखपत्रा'चा (EPIC) क्रमांक नमूद करुन नाव शोधता येईल..BMC Election: मराठीचा झेंडा की मतांची गणितं? ‘इंग्रजी’ बॅनरवरून मनसे, ठाकरे गटावर भाजप-शिंदे सेनेचा घणाघात .मतदार यादीत नाव नसेल तर काय करावे?मतदार यादीत नाव नसल्यास नवीन मतदार म्हणून नोंदणी करा. यासाठी अर्ज भारत निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर अर्ज क्रमांक ६ भरावा लागतो.हा अर्ज मोबाईल नंबर किंवा ई-मेल आयडीच्या माध्यमातून लॉगिन करून भरता येतो. ज्यामध्ये नाव, पत्ता, जन्मतारीख, लिंग तसेच वडील, आई, पती किंवा पत्नीची माहिती भरावी लागते.यासोबतच जन्मतारीख सिद्ध करण्यासाठी जन्म प्रमाणपत्र, शाळेचा दाखला किंवा स्थानिक महानगरपालिकेने जारी केलेले अधिकृत कागदपत्रे जोडणे आवश्यक असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.