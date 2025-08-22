Kokilaben Ambani Hospitalised : कोकिळाबेन अंबानी यांची तब्येत अचानक बिघडली; एच. एन रिलायन्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल

रिलायन्स ग्रुपचे संस्थापक धीरूभाई अंबानी यांच्या पत्नी कोकिलाबेन अंबानी यांची तब्येत अचानक बिघडली आहे. त्यांना एचएन रिलायन्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आले, त्यांची अचानक तब्येत बिघडल्याने संपूर्ण अंबानी कुटुंब मुंबईला पोहोचले आहे. यादरम्यान अनिल आणि टीना अंबानी खूप चिंतित दिसत होते..कोकिलाबेन अंबानी यांची तब्येत अचानक बिघडल्याने संपूर्ण अंबानी कुटुंब मुंबईत परतले आहे आणि त्यांची काळजी घेत आहेत. मुकेश आणि अनिल अंबानी यांनी त्यांच्या आईच्या प्रकृतीचा विचार करून वैद्यकीय सल्ल्यानुसार पावले उचलली आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रुग्णालयाची टीम सतत त्यांच्यावर उपचार करत आहे. कुटुंबातील सदस्यांनी सध्या याबद्दल कोणतीही माहिती दिलेली नाही किंवा कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही. परंतु कुटुंबाच्या जवळच्या लोकांनी पुष्टी केली आहे की त्यांची चांगली काळजी घेतली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.