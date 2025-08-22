मुंबई

Kokilaben Ambani Hospitalised : कोकिळाबेन अंबानी यांची तब्येत अचानक बिघडली; एच. एन रिलायन्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल

Kokilaben Ambani : मिळालेल्या माहितीनुसार, रुग्णालयाची टीम सतत त्यांच्यावर उपचार करत आहे. कुटुंबातील सदस्यांनी सध्या याबद्दल कोणतीही माहिती दिलेली नाही किंवा कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही.
Kokilaben Ambani Hospitalised : कोकिळाबेन अंबानी यांची तब्येत अचानक बिघडली; एच. एन रिलायन्स हॉस्पिटलमध्ये दाखल
Yashwant Kshirsagar
Updated on

रिलायन्स ग्रुपचे संस्थापक धीरूभाई अंबानी यांच्या पत्नी कोकिलाबेन अंबानी यांची तब्येत अचानक बिघडली आहे. त्यांना एचएन रिलायन्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आले, त्यांची अचानक तब्येत बिघडल्याने संपूर्ण अंबानी कुटुंब मुंबईला पोहोचले आहे. यादरम्यान अनिल आणि टीना अंबानी खूप चिंतित दिसत होते.

Loading content, please wait...
mukesh ambani
Reliance Company
Ambani

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com